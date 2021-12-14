BM, Kuzey Kutbu İçin Rekor 38 Derecelik Sıcaklığı Doğruladı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), geçen yıl bir Sibirya kasabasında 38 santigrat derece (100.4 derece Fahrenheit) sıcaklığın Kuzey Kutbu için bir rekor olduğunu doğruladı.

Birleşmiş Milletler ajansı Salı günü yaptığı açıklamada, 20 Haziran 2020'de Verkhoyansk'ı vuran sıcaklığın, Kuzey Kutbu Sibirya'da yazın çoğu için normalin 10C (50F) üzerinde ortalamanın 10C (50F) üzerinde olduğu koşullarda uzun bir sıcak hava dalgası sırasında geldiğini söyledi.

WMO'nun genel sekreteri Petteri Taalas, "Bu yeni Kuzey Kutbu kaydı, değişen iklimimiz hakkında alarm zillerini çalan bir dizi gözlemden biri" dedi.

Verkhoyansk, Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 115 km (71 mil) kuzeyindedir - dünyanın en hızlı ısınması arasında yer alan ve küresel ortalamanın iki katından fazla ısınan bir bölge.

WMO yaptığı açıklamada, geçen yıl kaydedilen en sıcak üç yıldan biri olan 2020 sıcak dalgasının "yıkıcı yangınları körüklediğini, büyük deniz kaybına yol açtığını ve önemli bir rol oynadığını" söyledi.

“Gelecekte Kuzey Kutbu bölgesinde daha büyük aşırılıkların meydana gelmesi mümkün, gerçekten de muhtemel” diye ekledi.

İklim değişikliği rakipsiz fırtınaları ve sıcak hava dalgalarını serbest bıraktığından, kurum aşırı hava koşulları hakkında rekor sayıda soruşturma başlattı.

Kuzey Kutbu kayıtları yeni bir kategori olduğundan, Verkhoyansk araştırmasına ait verilerin, bir gönüllüler ağını içeren güçlü bir doğrulama sürecinin parçası olarak diğer kayıtlarla karşılaştırılarak kontrol edilmesi gerekiyordu.

Rekor artık, en ağır dolu tanesini ve en uzun şimşek çakmasını da içeren hava durumu için bir tür Guinness Dünya Rekoru olan Dünya Hava ve İklim Aşırılıkları Arşivi'ne resmi bir giriş oldu.

Ajansın zaten Antarktika için bir kategorisi var ve 2020'de sunulmasından sonra Kuzey Kutbu için yeni bir kategori oluşturmak zorunda kaldı.

Geçen yıl ayrıca Arjantin'in Esperanza istasyonunda Antarktika kıtası için 18.3C (65F) yeni bir sıcaklık rekoru görürken, bir WMO komitesi ayrıca 2020'de Kaliforniya'daki Death Valley de dahil olmak üzere diğer potansiyel ısı kayıtlarını doğruluyor.

Organizasyon ayrıca, bu yaz termometrenin 48.8C'ye (120F) yükseldiğini gören İtalya'nın Sicilya'sında Avrupa için bildirilen bir rekoru doğrulamaya çalışıyor.

Taalas, "WMO Hava ve İklim Aşırılıkları Arşivi, hiç bu kadar çok sayıda eşzamanlı soruşturmaya sahip olmamıştı" dedi.