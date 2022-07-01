ABD Üst Mahkemesi Federal Hükümetin Bitki Emisyonlarını Azaltma Yetkisini Sınırlandırdı

İklim değişikliğine karşı mücadeleye bir darbe olarak, ABD Yüksek Mahkemesi , ülkenin ana hava kirliliği karşıtı yasasının, enerji santrallerinden gezegeni ısıtan karbondioksit emisyonlarını azaltmak için nasıl kullanılabileceğini sınırladı.

Perşembe günü, çoğunluğu muhafazakarların olduğu altı ila üç kararla mahkeme, Temiz Hava Yasası'nın ABD Çevre Koruma Ajansı'na (EPA) küresel ısınmaya katkıda bulunan enerji santrallerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını düzenleme konusunda geniş yetki vermediğini söyledi.

Mahkemenin kararı, idarenin iklim değişikliğiyle mücadele planlarını karmaşıklaştırabilir. Santral emisyonlarını düzenleme önerisinin yıl sonuna kadar olması bekleniyor.

Başkan Joe Biden, on yılın sonunda ABD'nin sera gazı emisyonlarını yarıya indirmeyi ve 2035 yılına kadar emisyonsuz bir enerji sektörüne sahip olmayı hedefledi. Enerji santralleri, karbondioksit üretiminin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor.

Yargıçlar, aynı gün, bir Birleşmiş Milletler panelinin raporunun iklim değişikliğinin etkilerinin çok daha kötüleşmek üzere olduğu ve muhtemelen önümüzdeki yıllarda dünyayı daha hasta, daha aç, daha fakir ve daha tehlikeli hale getireceği konusunda uyarıda bulunduğu davadaki argümanları dinledi.

Biden Perşembe günü kararı “ülkemizi geriye götürmeyi amaçlayan başka bir yıkıcı karar” olarak nitelendirerek iklim krizini ele almak için harekete geçme sözü verdi .

ABD başkanı yaptığı açıklamada, "İklim krizinin oluşturduğu halk sağlığı tehlikesini ve varoluşsal tehdidi göz ardı edemeyiz ve etmeyeceğiz" dedi. "Bilim, hepimizin kendi gözlerimizle gördüklerimizi doğruluyor - orman yangınları , kuraklıklar, aşırı sıcaklıklar ve yoğun fırtınalar hayatlarımızı ve geçim kaynaklarımızı tehlikeye atıyor."

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, ABD mahkemesinin kararının iklim değişikliğiyle mücadelede bir "gerileme" olduğunu söyledi.

Dujarric, "Doğası gereği iklim değişikliği kadar küresel olan bir acil durum, küresel bir yanıt gerektirir ve tek bir ulusun eylemleri, iklim hedeflerimize ulaşıp ulaşmamamızı sağlamamalı ya da kırmamalı" dedi.

ABD elektrik santrali davası, Obama yönetiminin Temiz Enerji Planı ile başlayan uzun ve karmaşık bir tarihe sahiptir. Bu plan, devletlerin, esas olarak kömürle çalışan santrallerden uzaklaşarak, elektrik üretiminden kaynaklanan emisyonları azaltmasını gerektirecekti.

Ama bu plan hiçbir zaman yürürlüğe girmedi. Batı Virginia ve diğerleri tarafından açılan bir davada hareket eden Yüksek Mahkeme , 2016 yılında muhafazakarların çoğunlukta olduğu beşe karşı dört oyla davayı engelledi.