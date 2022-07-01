Ukrayna, Rus Kuvvetlerini Devirmek İçin Karşı Saldırı Planlıyor

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının on sekizinci haftasında, sahadaki marjinal Rus kazanımlarına kıyasla çok önemli jeopolitik gelişmeler yaşandı.

Avrupa Birliği, 23 Haziran'da Ukrayna ve Moldova'ya resmen aday statüsü verdi. Her ikisi de Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'ya saldırmasından sonraki bir hafta içinde başvurmuştu.

AB'nin kabulünün hızı emsalsizdir.

NATO 29 Haziran'da Finlandiya ve İsveç'i kapsayacak şekilde genişledi. Her iki ülke de Mayıs ayında başvurdu.

Bir kez daha, kabullenme hızı emsalsizdi.

NATO ayrıca hazır kuvvetlerini 40.000'den 300.000 askere çıkaracağını ve daha fazla önceden yerleştirilmiş ekipman ve stok, daha ileri konuşlandırılmış hava savunması ve yeni savunma planlaması ile genişleteceğini duyurdu.

Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmemesine rağmen, ittifakın güvenlik şemsiyesi altına girdiği açıktır.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Uzun vadede Ukrayna'nın Sovyet dönemi teçhizatından modern NATO teçhizatına geçişine yardımcı olacağız" dedi.

NATO'nun genişlemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmek için bahsettiği nedendir.

27 Haziran'da dünyanın en zengin yedi ülkesi olan G7, Ukrayna'ya bugüne kadarki en keskin desteğini açıklayarak Rusya'yı “uluslararası kabul görmüş sınırlara” geri çekmeye, diğer bir deyişle 2014 yılında Kırım ve Donbas'ı ilhaklarından vazgeçmeye çağırdı.

G7'nin çağrısı, Ukrayna'nın tüm müttefiklerinin desteklemediği maksimalist toprak hırslarını destekliyor.

28 Haziran'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kremençuk'ta bir alışveriş merkezine düzenlenen ve en az 18 kişinin hayatını kaybettiği füze saldırısını kınadı.

Bu an tarihiydi çünkü Rusya ve Çin normalde Rusya'ya karşı BMGK Kararlarını engelliyor.

Bu vesileyle Arnavutluk, Fransa, İrlanda, Norveç, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna, BMGK'nın en üst düzey aracı adına bir bildiri yayınladı.

Giderek artan bir jeopolitik bölünmenin diğer tarafında, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Moskova'ya karşı ABD öncülüğündeki yaptırımları patlatmasıyla Çin, Rusya'ya bugüne kadarki en güçlü desteğini verdi.

Çin devlet haber ajansı Xinhua tarafından aktarılan Xi, "Ulusların Soğuk Savaş zihniyetini ve blok çatışmasını reddetmesi, tek taraflı yaptırımlara ve yaptırımların kötüye kullanılmasına karşı çıkması ve hegemonya etrafında inşa edilen küçük çevreleri reddetmesi" gerektiğini söyledi.

Putin de yaptırımları, Rusya'nın gübre satışını engellediklerini söyleyerek dünyadaki açlık riskinden sorumlu olarak eleştirdi.

Yavaş Rus ilerlemeleri

24 Haziran'da Rusya'nın Severodonetsk kasabasını fethine karşı Batılı jeopolitik kazanımlar elde edildi. Rusya, doğu Luhansk eyaletindeki Ukrayna kontrolündeki son şehir olan Lysychansk üzerinden de savaşma sürecindeydi.

Luhansk Valisi Serhiy Haidai, Mayıs ayında Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikalarında olduğu gibi, Severodonetsk'in muhtemelen oradaki savaş gücünün teslim olmasını önlemek için terk edileceğini söyledi.

Haidai, "Ne yazık ki, askerlerimizi Severodonetsk'ten geri çekmek zorunda kalacağız, çünkü kırık pozisyonlarda olmak mantıklı değil - ölü sayısı artıyor" dedi.