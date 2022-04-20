ABD, Ukraynalıları Obüs Topçusu Konusunda Eğitmeye Başladı

Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi, Ukrayna'nın ülkenin doğusundaki bir Rus saldırısına yanıt vermek için daha fazla silah çağrısında bulunmaya devam ettiği için, az sayıda Ukrayna kuvvetlerinin obüs topçu sistemleri konusunda ABD eğitimine başladığını söyledi.

Çarşamba günü isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan ABD'li yetkili, obüs eğitiminin Ukrayna dışında gerçekleştiğini ve yaklaşık bir hafta süreceğini söyledi.

Reuters haber ajansı tarafından bildirildiği gibi, yetkili, "Az sayıda Ukraynalı, 50'den biraz fazla" dedi.

155 mm'lik obüs topları, Biden yönetiminin geçen hafta açıkladığı ve zırhlı personel taşıyıcıları, helikopterleri ve on binlerce topçu mermisini de içeren 800 milyon dolarlık silah paketinin bir parçası.

ABD Başkanı Joe Biden, silahların Rus ordusunun Pazartesi günü başlayan doğu Donbas bölgesine itilmesine karşı Ukrayna güçlerini güçlendirmeye yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.

Salı günü, Biden, Avrupa'daki ve başka yerlerdeki ABD müttefikleriyle Moskova'nın doğu saldırısı hakkında konuştu; bazıları, Kiev'e topçu da dahil olmak üzere daha fazla silah sağlama ve Rus hükümetine karşı yaptırımları "sıkılaştırma" sözü verdi.

Washington'dan bildiren El Cezire'den Kimberly Halkett, bazı gazetecilerin son günlerde "Ukrayna'nın mühimmat konusunda tehlikeli derecede düşük olduğu endişesi" ve malzemeleri yeniden artırma ihtiyacı hakkında sorular sorduğunu söyledi.

Halkett, Biden yönetiminin Ukrayna için "yakında" başka bir silah paketi açıklamasının beklendiğini söyledi.

"Bu paket neye benzeyecek? Detaylar açıklanmadı" dedi. "Bildiğimiz şey, ABD'nin bunu Ukrayna'nın egemenliğini savunması için hayati bir yardım olarak gördüğüdür."

Biden, Çarşamba günü ilerleyen saatlerde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı General Mark Milley de dahil olmak üzere diğer üst düzey ABD askeri liderleriyle bir araya geliyor.

Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki gazetecilere verdiği demeçte, ABD ordusunun önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya ek ekipman teslim edeceğini söyledi. Psaki, son birkaç gün içinde bölgeye beş ABD kargo uçuşunun geldiğini ve kısa bir süre içinde yarım düzineden fazla uçuşun planlandığını söyledi.

"Savaşın bu aşaması için tam olarak ne tür bir güvenlik yardımına ihtiyaç duyduklarını belirlemek için Ukraynalılar ve Ukrayna ordusuyla birlikte çalışıyoruz" dedi. "Bu, gördüğünüz gibi topçu ve mühimmattaki artışı da içeriyordu."