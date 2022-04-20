İsveç, Kuran'ın Yakılmasıyla İlgili Ayaklanmaların Arkasındaki 'Yabancı Aktörlerden' Şüpheleniyor

İsveç, yabancı ülkelerin, aşırı sağcı bir İslamofobi'nin Müslüman karşıtı bir miting düzenleme planlarını açıklamasının ardından kalabalıkların taş attığı ve arabaları yaktığı son zamanlarda birçok şehirde şiddetli ayaklanmaları kışkırtmada parmağı olduğundan şüpheleniyor.

Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs (Hard Line) partisinin lideri Rasmus Paludan, Danimarka'da İslam'a da bastığı etkinliklerde Kuran'ın kopyalarını yaktı ve İsveç'te de aynı şeyi yapmak istediği haberi yayılarak öfkeye yol açtı.

Hem Danimarka hem de İsveç vatandaşlığına sahip olan Paludan, "nedense İsveç'ten nefret ediyor ve İsveç'e zarar vermeye çalışıyor gibi görünüyor. Nedenini anlamıyorum" dedi ülkenin Adalet Bakanı Morgan Johansson.

Çarşamba günü yayınlanan İsveç gazetesi Aftonbladet ile yaptığı röportajda Johansson, bu yılın başlarında İsveç sosyal hizmet kurumlarının Müslüman çocukları kaçırdığı iddiasıyla ilgili ortaya çıkan çevrimiçi iddialara atıfta bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Şubat ayında "dezenformasyon kampanyası" olarak adlandırdığı şeye adanmış bir Twitter dizisi yayınladı.

'Ortadoğulu aktörler'

Yanlış bilgilendirmeye karşı kurulan bir İsveç ajansı, kaçırma iddialarının, yaratıcısı silahlı grup IŞİD'e (IŞİD) desteğini ifade ettiği Arapça bir siteye kadar izlenebileceğini söyledi.

Aftonbladet, Johansson'un "İsveç'in imajının Orta Doğu'daki bu aktörlerin bazıları tarafından nasıl belirlendiğini görüyoruz" dedi. "Irak ve İran'daki birkaç hükümet tarafından da ele alınıyor."

Paludan'ın planlanan dublörlüğünün İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ulaşmasının ardından, Tahran ve Dubai'deki hükümetler İsveçli diplomatları protesto etmeye çağırdı.

Yetkililer, ayaklanmalarda toplam 26 polis memuru ve 14 kişinin yaralandığını ve 20 polis aracının tahrip olduğunu veya hasar gördüğünü söyledi. Birçok kişi tutuklandı.

En son şiddet olayları, İsveç'in üçüncü büyük kenti Malmö'de, çoğunluğu gençlerden oluşan öfkeli bir kalabalığın, yüksek suçlarla bilinen bir mahallede lastikleri, enkazları ve çöp kutularını ateşe vermesiyle Pazar gecesi patlak verdi.

Diğer bazı İsveç şehirlerinde huzursuzluk ve şiddetli çatışmalar bildirildi. Pazar günü Norrkoping'de üç kişi, polisin uyarı ateşi açmasıyla seken bıçaklarla vurulduğu için yaralandı.

Başbakan Magdalena Andersson, Çarşamba günü isyanın görüldüğü bir başka şehir olan Norrkoping ve Linkoping'i ziyaret etti.

Stram Kurs'un Kur'an'ı yakma planlarına karşı protestolar daha önce İsveç'te şiddete dönüşmüştü. 2020'de protestocular arabaları ateşe verdi ve Malmö'deki çatışmalarda mağazalar zarar gördü.

Aynı yıl Paludan, ırkçılık da dahil olmak üzere bir dizi suçtan dolayı Danimarka'da bir ay hapis cezasına çarptırıldı.