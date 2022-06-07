ABD, Kuzey Kore Nükleer Silahı Test Ederse Sert Bir Yanıt Vereceğini Söyledi

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Kuzey Kore'nin nükleer deneme yapması durumunda ABD, Güney Kore ve dünyadan "güçlü" bir yanıt geleceğini söyledi.

Sherman Salı günü Güney Koreli mevkidaşı Cho Hyun-dong ile yaptığı görüşmeden sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Herhangi bir nükleer test BM Güvenlik Konseyi kararlarını tamamen ihlal eder [ve] böyle bir teste hızlı ve güçlü bir yanıt verilir" dedi.

Sherman şunları ekledi: “Tüm dünya güçlü ve net bir şekilde yanıt verecek. Biz hazırız.”

Bu yıl benzeri görülmemiş sayıda füze fırlatan Kuzey Kore'nin 2017'den bu yana ilk kez yakında bir nükleer silah test edeceğine dair artan endişeler var.

Pazartesi günü, Güney Kore ve ABD kuvvetleri, Pyongyang'ın kısa menzilli bir balistik füze barajını serbest bırakmasından bir gün sonra Güney Kore'nin doğu kıyısından sekiz karadan karaya füze ateşledi .

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Kuzey Kore'nin Yongbyon'daki ana nükleer tesisindeki kilit tesisleri genişletmek için hamlelerinin ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

“Bildirilen Santrifüj Zenginleştirme Tesisinin ekine bir çatı kuruldu, bu nedenle ek artık harici olarak tamamlandı. IAEA Başkanı Rafael Grossi, üç ayda bir Kurul'a yaptığı açıklamada, hafif su reaktörünün (LWR) yakınında, Nisan 2021'den bu yana yapım aşamasında olan yeni binanın tamamlandığını ve iki bitişik binada inşaatın başladığını gözlemledik" dedi.

Ayrıca, Kuzey Kore'nin nükleer test sahası olan Punggye-ri'de, muhtemelen bir nükleer test için hazırlık olarak, adits olarak bilinen geçitlerden birinin yeniden açıldığına dair işaretler olduğunu kaydetti. Site, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve ardından Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasındaki bir zirvenin ardından 2018'de dağıtıldı.

Grossi, "Nükleer bir testin yapılması BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olacak ve ciddi endişe kaynağı olacaktır" dedi.

Seul ziyareti sırasında Sherman, ABD yönetiminin müzakerelere açık olduğunu yineledi.

Kim ve ardından ABD Başkanı Donald Trump arasında 2019'da Vietnam'da düzenlenen yüksek profilli bir zirvenin çöküşünden bu yana nükleer silahlardan arındırma tartışmaları durdu .

“ABD, DPRK'ya karşı düşmanca bir niyet beslemiyor. Pyongyang'ı istikrarsızlaştırıcı ve kışkırtıcı faaliyetlerini durdurmaya ve diplomasi yolunu seçmeye çağırmaya devam ediyoruz" dedi ve resmi adıyla Kuzey Kore'ye atıfta bulundu.