Almanya'da Büyük Sanat Etkinliği Öncesinde Filistinli Sanatçılar Hedef Alındı

Dünyanın en prestijli sanat etkinliklerinden biri olan Documenta 15'in açılışından sadece birkaç hafta önce, Filistinli sanatçı Yazan Khalili, sergi alanına zorla girildiğini bildiren bir WhatsApp mesajı aldı.

Orta Almanya'nın Kassel kentindeki eski bir gece kulübündeki odaya geldiğinde, davetsiz misafirlerin yangın söndürücü attığını ve duvarlara ölüm tehditleri gibi görünen şeyler boyadığını gördü.

Failler bilinmiyor, ancak vandalizm, Ocak ayında bilinmeyen bir blogun sanatçıları ve Documenta organizatörlerini, özellikle Khalili ve onun The Question of Funding kollektifini suçla suçlamasının ardından, Alman medyasında aylardır gürleyen bir tartışmada endişe verici bir tırmanışa işaret etti.

18 Haziran - 25 Eylül 2022 tarihleri ​​arasında gerçekleşecek olan bu yılki Documenta'nın küratörlüğünü, işbirlikçi bir format kullanarak ve Küresel Güney'den daha fazla katılımcıyı beş yılda bir önceki baskılardan daha fazla davet ederek geleneği bozan Endonezyalı sanat kolektifi Ruangrupa üstleniyor.

Ancak olayı çevreleyen tartışma, Almanya'nın Yahudi karşıtlığına karşı mücadele yaklaşımının Filistinlilere ve Filistinli haklarını destekleyenlere karşı ayrımcılık yapıp yapmadığı ve sanatsal özgürlüğü sınırlayıp sınırlamadığı konusunda soruları gündeme getirdi.

Khalili, “Çok fazla duygu ve korku vardı” dedi. "Bana ve diğer Filistinli sanatçılara veya Filistin'e destek veren sanatçılara karşı çok sayıda düşmanca, saldırgan medya kampanyası düzenleniyor."

Documenta organizatörleri, duvarlara püskürtülen “187” yazısını Kaliforniya ceza kanunundaki cinayete, “Peralta”yı ise Almanya'daki aşırı sağla bağlantıları olan İspanyol neo-Nazi Isabel Peralta'ya gönderme olarak yorumladılar.

28 Mayıs gecesi meydana gelen olay, 2020'de aşırı sağcı bir aşırı sağcının dokuz kişiyi ırkçı bir cinayet çılgınlığında öldürdüğü Hanau'ya yaklaşık iki saatlik sürüş mesafesindeki Kassel'deki sanatçıların güvenliği konusunda endişelere yol açtı .

"Aşılmış bir çizgi var. Tüm bu iftiralar ve saldırganlıklar öncesinde dijitaldi. Filistin mülteci kampı Burj al-Shamali'deki yaşamın görsel-işitsel arşivini içeren çalışmaları Documenta'da yer alacak olan sanatçı Yasmin el-Sabbagh, "Artık fiziksel hale geldiler" dedi. Ocak ayında blog yazısında adı geçti.

Documenta, Khalili'nin sergi alanının hedef alınmasına yanıt olarak, polise suç duyurusunda bulunduğunu ve etkinlikte güvenliği artıracağını söyledi.