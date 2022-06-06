ABD Kongresi, Silah Kontrolü Konusunda Harekete Geçmeyi Düşünüyor

Mark Barden, bunun gibi anların gelip geçtiğini gördü - ABD Kongresi'nin sonunda daha fazla toplu katliamı önlemek için silah reformlarını geçebileceğini düşündüğü zamanlar.

Ancak bu çabaların hiçbiri başarılı olamasa da, 2012 Sandy Hook katliamında yedi yaşındaki oğlu Daniel'i kaybeden Barden, zamanın yaklaştığı konusunda iyimser. Al Jazeera'ya verdiği demeçte , ülkede son zamanlarda meydana gelen kitlesel çekimler ve özellikle Teksas, Uvalde'deki bir ilkokulda 19 öğrencinin ve iki öğretmenin trajik öldürülmesinin reformların katalizörü olması gerektiğini söyledi.

Sandy Hook Promise Action Fund'ın kurucu ortağı olan Barden, "Bu çok önemli bir an" dedi. Millet olarak onları cesaretlendirmeli, talep etmeli, adım atmalarını, görevlerini yapmalarını rica etmeliyiz, çünkü onlar böyle seçildiler.”

Ancak Uvalde saldırısı ve diğer son trajediler , silah kontrol önlemleri üzerinde anlaşmaya varmak için iki partili yeni çabalara yol açsa da, uzmanlar, herhangi bir teklifin Kongre'nin her iki kanadından da geçmesi için kapsamının sınırlı olması gerektiğini söylüyor. Anlamlı reform olasılığı bu nedenle zayıftır.

Bir grup Cumhuriyetçi ve Demokrat senatör arasında silah yasası üzerine devam eden görüşmeler, saldırı tüfeklerini yasaklamak veya bir silah satın almak için asgari yaşı yükseltmek gibi büyük girişimleri düşünmüyor. Bunun yerine, kendileri veya başkaları için tehlike oluşturabilecek herhangi bir kişiden ateşli silahların kaldırılmasına izin veren “kırmızı bayrak” yasaları gibi daha dar konulara odaklanırlar. Geçmiş kontrollerine yönelik mütevazı reformlar ve ruh sağlığı ve okul güvenliğine yönelik artan harcamalar da tartışılıyor.

Demokrat stratejist Maria Cardona Al Jazeera'ya “Bu yeterli olmaz ve Demokratlar için kabul edilemez” dedi.

Müzakerelere katılan senatörler olası bir anlaşmaya doğru ilerleme kaydettiklerini bildirdiler, ancak önlerinde daha çok iş olduğunu kabul ettiler .

Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins geçen Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Hem Cumhuriyetçilerden hem de Demokratlardan destek alabilecek bir sağduyu paketine doğru hızla ilerliyoruz." Dedi.

Müzakerelerin önde gelen Demokrat müzakerecisi Senatör Chris Murphy, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer tarafından belirlenen bir son tarih nedeniyle önümüzdeki beş gün içinde bir anlaşmaya varılması gerektiğini söyledi.