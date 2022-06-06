Ziraat Bank'tan Haziran Fırsatı! ATM’lerden 20 Bin TL'ye Kadar Anında Nakit Ödeme Alabilirsiniz. Nakit paraya sıkışan yurttaşlara devlet Bankası Ziraat Bank tarafından 20.000 TL'ye varan nakit ödeme yapılmasına karar verildi. Atm'lerden anında paranızı çekip harcayabilirsiniz.

Ziraat Banka Taksitli Nakit Avans Kampanyası Detayları Neler?

Ziraat Bankası ücretsiz taksitli nakit avans avantajı, 12 aylık vade seçeneği ile nakit problemi yaşayan vatandaşların imdadına koşuyor. 100 TL'den 20.000 TL'ye Varan bütün nakit ihtiyaçlarınız açısından tercih edebileceğiniz nakit avans kampanyası kapsamında, bankkart sahiplerinin anında işlem gerçekleştirmeleri sağlanacak.

Her zaman vatandaşların yanında yer alan Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilen son kampanya ile adeta baş döndürücü avantajlarla karşılaşacaksınız.

Ziraat Bankası nakit avans kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar %1.85 faiz oranı ile çok rahat bir şekilde 12 ay vade ile geri ödeme işlemlerini gerçekleştirebilir. 10.000 TL için aylık taksit tutarı 946 TL iken rakamın daha da yükselmesiyle beraber aynı şekilde taksit oranı daha yükselecektir.

Ziraat Bankası bankkart kampanyası kapsamında çekim işlemleri açısından o esnada kredi kartına tanımlı olan nakit çekim limiti kayıtları talep edilebilir. 100 TL'den 20.000 TL'ye varan bütün nakit talepleri açısından gerek dijital kanallar üzerinden gerek ATM'ler üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek. Ziraat Bankası bankkart mobil uygulaması üzerinden gerek İnternet şubesinden Ziraat mobil'den yahut ATM'ler üzerinden günün her saatinde müracaat işlemleri yapılabilir.