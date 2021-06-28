ABD, Irak-Suriye Sınırına Hava Saldırıları Düzenledi

Bir Pentagon sözcüsü, saldırıların üç noktada "operasyonel ve silah depolama tesislerini" hedef aldığını söyledi.

Başkan Biden, ABD personelini korumak için harekete geçeceğini açıkça belirtti.

Güçlü bir Irak milis ittifakı olan Halk Seferberlik Kuvvetleri (PMF), bir hizipten dört kişinin öldürüldüğünü ve misilleme yapmakla tehdit edildiğini söyledi.

Yaklaşık 2.500 ABD askeri, cihatçı grup İslam Devleti'ne (İD) karşı mücadelelerinde yerel güvenlik güçlerini destekleyen küresel bir koalisyonun parçası olarak Irak'ta bulunuyor.

ABD'li yetkililer, Nisan ayından bu yana kullandıkları tesislere en az beş drone saldırısı düzenlendiğini söylüyor. Roketler de sık sık onlara ateşlenir.

Irak’ın Yanıtı Nasıl Oldu?

Irak ordusu, saldırıların Irak egemenliğinin açık bir ihlalini temsil ettiğini söyledi.

Askeri sözcü General Yehia Rasool tweet attı: "Dün gece Irak-Suriye sınırındaki bir bölgeyi hedef alan ve Irak egemenliğinin ve Irak ulusal güvenliğinin bariz ve kabul edilemez bir ihlalini temsil eden ABD hava saldırısını kınıyoruz."

Irak'ın "hesapların ödenmesi için bir arena olmayı reddettiğini" yineledi ve sükunet çağrısında bulundu.

İran da saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Saeed Khatibzadeh Tahran'da gazetecilere verdiği demeçte, ABD'nin "duygusal adımlar atmaktan, krizler ve gerilimler yaratmaktan ve bölge halkı için sorunları çoğaltmaktan kaçınması" gerektiğini söyledi.

Suriye devlet medyası, Suriye'nin Irak sınırına yakın bir hava saldırısında bir çocuğun öldürüldüğünü bildirdi ve ABD'yi bölgedeki istikrarı iyileştirme çabalarını baltalamakla suçladı.

Pentagon sözcüsü John Kirby, Pazartesi günü erken saatlerde gerçekleştirilen "savunma amaçlı hassas hava saldırılarının", Irak'taki ABD personeline yönelik daha fazla insansız hava aracı saldırısını "bozmak ve caydırmak" amaçlı olduğunu söyledi.

ABD Neyi Hedef Almıştı?

Pentagon, hedeflenen tesislerin Suriye'de iki yerde ve bir Irak içinde olduğunu ve Kataib Hizbullah ve Kataib Seyyid el-Shuhada da dahil olmak üzere İran destekli birkaç grup tarafından kullanıldığını söyledi.

ABD medyası, Başkan Biden'in göreve geldiği Ocak ayından bu yana emrettiği İran destekli milisleri hedef alan ikinci tur saldırıların, uydu güdümlü mühimmat kullanan ABD Hava Kuvvetleri F-15'leri ve F-16'ları tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kirby, "ABD, tırmanma riskini sınırlamak ama aynı zamanda açık ve net bir caydırıcı mesaj göndermek için gerekli, uygun ve kasıtlı eylemi gerçekleştirdi" dedi.