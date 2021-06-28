İngiltere’de Kripto Para Borsası Yasaklandı

Mali Davranış Otoritesi (FCA), firmanın Birleşik Krallık'ta herhangi bir "düzenlenmiş faaliyet" yürütemeyeceğine karar verdi.

Ayrıca Binance.com hakkında bir tüketici uyarısı yayınlayarak, insanlara kripto varlık yatırımlarında yüksek getiri vaat eden reklamlara karşı dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Binance, FCA bildiriminin Binance.com web sitesinden sağladığı hizmetler üzerinde "doğrudan bir etkisi" olmayacağını söyledi. Binance'in mevcut kripto borsası İngiltere merkezli değil, bu nedenle FCA kararına rağmen, web sitesini kripto para birimleri satın almak ve satmak için kullanan İngiltere sakinleri üzerinde herhangi bir etkisi olmayacak.

FCA, kripto para birimlerini düzenlemez, ancak borsaların bunlara kaydolmasını gerektirir. Binance, FCA'ya kayıtlı değil ve bu nedenle Birleşik Krallık'ta bir borsa işletmesine izin verilmiyor.

FCA’nın bu hareketi, dünyanın dört bir yanındaki düzenleyicilerin kripto para birimi platformlarına karşı yaptığı baskının ortasında geldi.

Binance.com, kullanıcılara çok çeşitli dijital para birimlerinin satın alınması ve ticaretinin yanı sıra dijital cüzdanlar, vadeli işlemler, menkul kıymetler, tasarruf hesapları ve hatta borç verme dahil olmak üzere bir dizi finansal ürün ve hizmet sunan çevrimiçi bir merkezi borsadır.

Binance Group şu anda Cayman Adaları'nda, Binance Markets Limited ise Londra merkezli bir bağlı kuruluştur. Firmanın dünya çapında çok sayıda varlığı var ve Binance Group daha önce Malta'da bulunuyordu.

FCA, Binance Group'un sahibi olduğu Binance Markets Limited'in (BML) şu anda FCA'nın önceden yazılı izni olmaksızın düzenlenmiş herhangi bir faaliyette bulunmasına izin verilmediğini söyledi. Karara uymak için Çarşamba gününe kadar süresi var. Düzenleyici ayrıca Binance Group'taki hiçbir kuruluşun Birleşik Krallık'ta düzenlenmiş faaliyeti yürütmek için herhangi bir yetki, tescil veya lisansa sahip olmadığını vurguladı.

İlk bakışta, Mali Davranış Otoritesinin Binance'in Birleşik Krallık'ta faaliyet göstermesini engellemeye yönelik hamlesinin çok az etkisi olacak. Ne de olsa, şirketin birçok İngiltere müşterisinin, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini alıp satmak için Cayman Adaları merkezli borsasını kullanmasını engellemeyecek.

Yine de FCA, genel olarak kripto para birimlerine yatırım yapmanın tehlikeleri konusunda endişeli olduğuna dair güçlü bir sinyal gönderiyor. Hepsinin kayıt olmasını istemesinin nedeni, yasa dışı faaliyetler için potansiyel kullanımlarından endişe duyması ve tüketicilerin gerçekten çok dikkatli olmasını istemesidir.