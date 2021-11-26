ABD Hisse Senetleri Yeni COVID-19 Türüyle Keskin Bir Şekilde Düştü

ABD hisse senetleri, Güney Afrika'dan yüksek oranda bulaşıcı yeni bir koronavirüs çeşidinin dünyaya yayılıyor gibi görünmesiyle Cuma günü keskin bir şekilde düştü ve pandemiyi kontrol altına almada aylarca süren ilerlemeyi tehdit etti.

Dow Jones Sanayi Ortalaması, ticaretin ilk 20 dakikasında 900'den fazla puan düşerek 34.917'de işlem gördü. S&P 500 endeksi, Eylül sonundan bu yana en kötü gününün hızıyla yüzde 1,7 düştü. Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1.1 düştü.

Avrupa'daki sağlık yetkilileri, güney Afrika'dan hava yolculuğunu askıya almayı önermek için hızla harekete geçti. Bu arada, varyant vakaları Hong Kong, Belçika ve Tel Aviv'in yanı sıra Johannesburg gibi büyük Güney Afrika şehirlerinde bulundu.

Daha önce koronavirüsün başka varyantları vardı – Delta varyantı yıl ortasında ABD'nin çoğunu harap etti – ancak bu varyantla ilgili erken veriler, diğer varyantlardan daha kolay bulaşabileceğini gösteriyor.

Ekonomik etkileri şimdiden hissedilmeye başlandı. Güney Afrika ile Avrupa arasındaki uçuşlar karantinaya alınıyor veya tamamen durduruluyordu. Delta Air Lines, United Airlines ve American Airlines'ın her biri yaklaşık yüzde 9 oranında düşerken, havayolu hisseleri hızla satıldı.

Petrol fiyatları da keskin bir şekilde düştü ve yaklaşık yüzde 8 düştü.

Daha fazla karantina ve seyahat yasağından korkan yatırımcılar, toplantılar için Zoom Communications veya evde egzersiz ekipmanı için Peloton gibi önceki dalgalardan büyük ölçüde yararlanan şirketlere para aktardı. Peloton hisseleri yüzde 3, Zoom yüzde 8'den fazla arttı.

Şükran Günü'nden sonraki Cuma günü hisse senedi ticareti genellikle yılın en yavaş günüdür ve piyasa yerel saatle 13:00'te (18:00GMT) kapanır. Hafif ticaret, daha az alıcı ve satıcıyla Cuma gününün kayıplarını daha da kötüleştirebilir.

Oanda'dan Jeffrey Halley bir raporda, "Yatırımcıların önce ateş edip, daha fazlası bilinene kadar daha sonra soru sorması muhtemel" dedi. Bu, 10 yıllık ABD Hazine bonosunun getirisinin Çarşamba günü yüzde 1.64'ten yüzde 1.51'e düştüğü tahvil piyasasındaki hareketten açıkça görülüyordu. ABD'de tahvil piyasası Perşembe günü Şükran Günü nedeniyle kapalıydı.