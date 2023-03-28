ABD Hazine Bakanı Yellen, Ek Önlemler İçin Hazır Olduğunu Belirtti

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bankacılık sistemindeki sıkıntıların yayılmasını önlemek adına gerekirse ek önlemler almaya hazır olduklarını ifade etti. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ekonomik görünüm ve 2024 mali yılı bütçe teklifi hakkında konuştuğu oturumda, ABD ekonomisinin sağlığını korumak adına iki hafta önce yaşanan bankacılık sorunlarına dikkat çekti. Yellen, bu sorunlar karşısında hızlı ve etkili önlemler alarak, Amerikan ekonomisini olası etkilerden korumaya çalıştıklarını belirtti.

Borç Limitinin Artırılması ve Rezerv Para Statüsü

Yellen, komite üyelerinin borç limitine ilişkin sorularına da yanıt verdi. Borç limitinin artırılmasının "kesinlikle şart" olduğunu belirten Yellen, ABD'nin ödemelerini yapamamasının ekonomik ve mali açıdan felakete yol açabileceğine işaret etti. Ayrıca, Yellen, ABD'nin temerrüde düşmesinin doların rezerv para birimi statüsünü zayıflatabileceğini ve borç limitinin artırılmamasının resesyona yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bankalar ve Mevduatların Güvencesi

Yellen, iflas eden iki bankadaki mevduat sahiplerinin korunması ve bankalara ek likidite sağlamak için alınan önlemlerin bankacılık sistemindeki riskleri azaltmak amacıyla tasarlandığını söyledi. Ayrıca, hükümet tarafından korunmayan bankaların hissedarları ve borçlularının, kaynaklanan kayıpların vergi mükellefleri tarafından karşılanmadığını vurguladı. Mevduat korumasının Mevduat Sigorta Fonu aracılığıyla sağlandığını belirten Yellen, bu süreçte Amerikalıların mevduatlarının güvende olduğunun altını çizdi.

ABD Hazine Bakanı Yellen, yayılma riskini önlemek için önemli araçları kullanarak hızlı hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti. Yellen, alınan güçlü önlemlerle mevduatların güvende olduğunu vurgularken, ekonomik ve mali açıdan ihtiyaç duyulan ek önlemleri almaya hazır olduklarını belirtti. Bu önlemler, ABD ekonomisinin güçlü ve istikrarlı kalmasına katkı sağlamaya devam edecektir. Bu katkı oldukça önemli bir pozisyon da oluyor bu durum uzmanlar tarafından belirtiliyor.