Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan Ayına Özel Fiyat Stabilizasyonu

Ramazan ayında alışveriş yapacak vatandaşlar için Tarım Kredi Kooperatif Market'ten önemli bir karar geldi. Kooperatif marketler, bu dönemde temel gıda ve temizlik ürünlerinin fiyatlarını sabitleyecek. Bu uygulama sayesinde, tüketicilerin alışveriş bütçeleri üzerindeki yük hafifleyecek.

Temel Gıda ve Temizlik Ürünlerinde Fiyat Sabitleme Uygulaması

Tarım Kredi Kooperatif Market, Ramazan ayı boyunca birçok ürün için fiyatları sabitleyeceğini duyurdu. Bu kapsamda, yaklaşık 900 ürün çeşidinin fiyatında değişiklik yapılmayacak.

Kooperatif Market'in açıklamasına göre, kampanya süresince pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, zeytin, çay, şeker ve Et ve Süt Kurumuna ait et gibi temel gıda ürünleriyle, deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünleri fiyatlarında artış yaşanmayacak. Bu sayede, Ramazan ayında alışveriş yapan vatandaşların bütçelerine katkı sağlanmış olacak.

Tarım Kredi Kooperatif Market, açıklamasında geçmişten bugüne olduğu gibi gelecekte de çiftçilerin ve tüketicilerin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti. Bu uygulama, Ramazan ayında alışveriş yapacak vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlayacak ve bütçelerini korumalarına yardımcı olacaktır.

Ramazan Ayında Tüketicilerin Yüzü Gülecek: Temel Gıda ve Temizlik Ürünlerinde Fiyat Sabitleme Uygulaması

Tarım Kredi Kooperatif Market, Ramazan ayı boyunca temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyat sabitleme kararı alarak tüketicilerin yüzünü güldürüyor. Alınan karar ile mercimek, nohut, salça, Et ve Süt ürünlerinde sabit fiyat uygulamasına geçilecek. Bunların yanı sıra fasulye, pirinç, Ayçiçek yağı ve toz deterjanlarda, tün sabun çeşitlerinde, kağıt havlu ve peçete gibi ürünlerde de fiyatlar sabit olacak.

Ayrıca, kooperatif marketlerin Ramazan ayı boyunca geçerli olan bu uygulaması, tüketicilere yaklaşık 900 üründe fiyat stabilizasyonu sağlayacak. Bu sayede, Ramazan ayında alışveriş yapan tüketicilerin bütçeleri korunmuş olacak. Tarım Kredi Kooperatif Market, çiftçilerin ve tüketicilerin yanında olmaya devam edeceğini vurgulayarak, Ramazan ayı boyunca fiyat sabitleme uygulamasının, tüketicilerin yüzünü güldüreceğini belirtiyor.