ABD 'Gerçeği Kabul Etmeli' ve Yaptırımları Kaldırmalı

Tahran'ın baş müzakerecisine göre, ABD "gerçeği kabul etmeli" ve gelecek hafta Viyana'da yapılacak nükleer müzakereler sırasında İran'a yönelik yaptırımlarını kaldırmayı kabul etmeli.

İran'ın temsilcileri ve 2015 nükleer anlaşmasının diğer imzacıları, ABD'nin 2018'de terk ettiği Kapsamlı Ortak Eylem Planını (JCPOA) restore etmeye çalışmak için 29 Kasım'dan itibaren Avusturya'da olacak.

İran, Çin, Rusya, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya, İran'ın yeni cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi'nin yönetimini kurmasına izin vermek için Haziran ayında durdurulan altı tur müzakereye devam edecek.

Daha önce olduğu gibi, ABD, başarılı olursa İran'a yönelik sert ABD yaptırımlarının kaldırıldığını görecek ve İran'ı anlaşmanın şartlarına tam uyumlu hale getirecek müzakerelere dolaylı olarak katılacak.

İran daha önce Viyana'da "iyi bir anlaşmaya" hazır olduğunu söylemişti, ancak ABD JCPOA'dan dönmenin sorumluluğunu kabul etmeli, 2018'den bu yana uygulanan tüm yaptırımları bir an önce kaldırmalı ve anlaşmadan bir daha ayrılmayacağını garanti etmelidir.

Ancak ABD, anlaşmayla “tutarsız” olan yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu ve son üç yılda uygulanan bazı insan hakları ve “terör” yaptırımlarını sürdürmek istediğinin sinyalini verdi. Ayrıca, İran'ın nükleer programı ilerlemeye devam ederken bir anlaşmaya varma zamanının daraldığını söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) genel müdürü Rafael Grossi'nin İran'ın yeni dışişleri bakanı Hossein Amirabdollahian ile Salı günü ilk kez Tahran'da görüşmesi bekleniyor.

Grossi'nin, ülkenin ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine verdiği yanıtın bir parçası olarak ve üst düzey bir nükleer bilim insanının suikastına ve nükleer tesislere yapılan birkaç saldırıya yanıt olarak kısıtlanan İran'daki IAEA izlemesini tartışması bekleniyor. İran, saldırılardan İsrail'i sorumlu tuttu.

Ardından, Avusturya'nın başkentindeki İran müzakere heyetine liderlik edecek olan İran dışişleri bakan yardımcısı Ali Bagheri Kani ile bir Soru-Cevap yer alıyor. Al Jazeera'ya verdiği yazılı yanıtlarda, İran'ın yaptırımlar ve nükleer ilerlemeler, bölge ve Avrupalı ​​imzacılardan ne beklediği konusundaki görüşmelerdeki konumunu tartışıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin JCPOA'dan çekilerek anlaşmayı açıkça ihlal ettiğine ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı Kararını açıkça ihlal ettiğine inanılıyor.

Ancak sözde maksimum baskı kampanyasını aşan İran, 2015 anlaşmasına tam hazırlık, kapasite ve tam bağlılıkla müzakere masasında oturuyor. Bu nedenle Amerikalılar, bir aldatmacaya başvurarak, siyaset ve medya ortamını kendi lehlerine sömürmeye çalışmaktadırlar. Ama bu onların yararına değil. Gerçeği kabul etmeli ve tüm taahhütlerine uymalıdırlar.