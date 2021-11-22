İş Bankası Sabah Yayına Soktu, Para İhtiyacı Olan Kişilere 3 Ay Ödemesi Olmayan 10.000 TL Gönderecek

Son zamanlarda para ihtiyacı olan vatandaşların başvuru yaptıkları bankalar sürekli olarak güncel kampanyalar yaparak vatandaşlara nakit imkanı sağlıyor. İş Bankası da bu bankalardan bir tanesi olarak göze çarptı. İş Bankası sabah yayınlamış olduğu kredi haberiyle kendi bankası'nda hesabı olan vatandaşlara 10.000 TL'ye kadar ödeme vereceğini duyurdu. İş Bankası banka politikalarına uygun olan vatandaşlar 10.000 TL ödeme İşCep uygulaması üzerinden alabilecek.

İş Bankası yapmış olduğu kampanyalar da emekli olan çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlara bireysel ihtiyaç kredisi vermeye devam ediyor. Son yapılan Bu kampanyada özellikle bankada hesabı olan vatandaşlar 90 günü ertelemeli olarak 10.000 TL kredi kullanabilecek. Acil ihtiyacınız için kullanabileceğiniz Bu para için İş Bankası kampanya duyurusunu sabah yaptı.

İş Bankası kredi kampanyası detayları ve şartları açıkladı...

Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar İş Bankası müşterisi olması gerekiyor. İş Bankası müşterisi olan vatandaşlar bankadan internet bankacılığı şifresi alarak İşCep uygulaması üzerinden veya resmi internet sitesi üzerinden internet şifresi ile giriş yaparak Kredi başvurusunda bulunabilecek.

10.000 TL nakit ödemesini almak isteyen vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa banka kredi notuna bakarak onay verecek. İş Bankası kredi notu 1350 ve üzerinde olan vatandaşlar Kredi başvurusunu yapabilir ve kredi değerlendirilmesi olumlu olarak sonuçlanabilir. İş Bankası internet bankacılığı üzerinden alacağınız kredilerde gelir belgesi istenmez ve krediler masrafsız olarak sizlere kullandırılır.

Bankadan emekli maaşı alan kişiler ise Emekli maaşım üzerinden ihtiyaç kredisi alabilir ve daha yüksek limitlerde de kredi kullanabilir. İş Bankası özellikle emekli maaşı alan müşterilere 2.500 TL'ye kadar emekli promosyonu ve 5000 TL'ye kadar artı para imkanı sağlıyor. Emekli maaşınızı bu bankaya taşımak istiyorsanız en yakın İş Bankası şubesine giderek buradan emekli kredisi başvurusu yaparsanız daha yüksek limitler de kredi kullanırsınız.

İş bankası'nın yapmış olduğu diğer kampanyalara göz atmak için bankanın resmi internet sitesine girebilir veya İş Bankası şubelerine giderek kampanyalar hakkında bilgileri alabilirsiniz. İş Bankası Ödeme yapacak olan kişilerin hesabına para yatırdığı zaman en yakın İş Bankası ATM'si üzerinden bu parayı çekebilirsiniz.