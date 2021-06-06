ABD, F-35 Jetlerini Satın Almaktan Vazgeçti

Savunma sanayi ve savunma teknolojilerine üzerine haber yapan ve bir Amerikan basını olan Defence News’un Pentagon’un 2022’ye ait bütçe talebine dayandırdığı habere göre, ABD ordusu beşinci nesil F-35 Lightning II avcı jetlerini satın almaktan vazgeçti. ABD, yerine daha fazla F-15EX Advanced Eagle avcı uçağı almak istediğini belirtti.

Defence News’un yayımladığı yazıda, ABD Hava Kuvvetleri’nin, son birkaç yıldır 48 adet F-35 uçağına yetecek kadar kaynak talep ettiklerini belirtti. Defence News, bu süregelen uygulamanın önümüzdeki yıl askıya alınabileceğini, zira Amerikan ordusunun 2020’li yılların ortalarında çıkması beklenilen avcı uçağının daha geliştirilmiş bir versiyonunu istediğini vurguladı.

Yayımlanan makalede, ABD ordusunun ayrıyeten mevcut olan F-35 filosunun baskımı için ek olarak 360 milyon dolar talep ettiğini, bu paradan da 175 milyon doların uçak motorlarını için olan 20 güç modülünün alımı için kullanılacağını belirtti. Bu güç modülünü önemli yapan unsur, F-35 jetlerinin hız geliştirirken ortaya çıkan kritik kusurların önlenebilmesi olduğu ifade edildi.

900 Kusur Tespit Edilmişti

ABD’de birçok kez Lokheed Martin şirketinin ürünü olan bu beşinci nesil F-35 avcı jetinde meydana gelen problemlerin altını çizmişti. Pentagon’un jetlerin testlerinden sorumlu olan departmanı, bu uçaklarda çoğu pilotun can güvenliğinin olmadığını vurgulamış, tehlikeye atabilecek ve askeri operasyonların etkinliğini azaltabileceği yaklaşık 900 kusur tespit edildiği söylenmişti.

ABD Sayıştayı tarafından hazırlanıp Kongre’ye sunulan yıllık rapor dahilinde, F-35 savaş uçaklarının ABD’ye olan toplam ve ek masraf ve maliyetleri masaya serilmiş, çeşitli değerlendirme ve tespitlerde bulunulduğu açıklanmıştı. ABD Sayıştayı tarafından hazırlanan bu rapora göre, Pentagon’un F-35 savaş uacaklarını 6 ayda bir yenileme projesine gidildiği ve bu yenileme projesi kapsamında 2 milyar dolar ek maliyet getirdiği bildirilmişti. Aynı zamanda, yıllık raporda, F-35 Lightning II avcı savaş uçaklarının ‘Block 4’ yazılım ve donanım modernizasyonu çalışmalarının güncellenmesi planının 2 milyar dolarlık ek maliyetin yanı sıra gecikmelere de neden olduğuna dikkat çekilmişti.

Sonuç olarak, özetle F-35 Lightning II avcı savaş uçaklarının ABD ordusunun bütçesine toplam olarak neredeyse 400 milyar dolara mal olduğu belirtildi.