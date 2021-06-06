Acun Ilıcalı'dan Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel Açıklaması

Popüler yarışma programı Survivor'ın son konseyinde Acun Ilıcalı'nın yapmış olduğu açıklamalar gündemin ile sıralarında yer aldı. Acun Ilıcalı, yarışmacıların aileleri arasında gerginlik yaşandığını belirtti ve yarışmalarından aileleri ile bir görüşme yapmalarını talep etti. Ünlü isim Ilıcalı, ardından bahsi geçen yarışmacıların Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel olduğunu açıkladı. Uzun süredir TV8 ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan Survivor isimli yarışma programında ilk defa aileler yarışmacılar arasında yaşanan gerginliğe dahil oldu ve bir ilk gerçekleşti.

Survivor en son konseyinde ilk kazanan Poyraz oldu ve Acun Ilıcalı'nın yarışmacılar hakkında yaptığı açıklama dikkat çekti. Ilıcalı, Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in ailesinin sosyal medyada yazdıklarının programa zarar verdiğini söyledi ve yarışmacılardan aileleri ile görüşmeleri talebinde bulundu. İstanbul'da gerçekleşen konuşmada ailelerin yarışmaya dahil olmaması gerektiğini söylediklerini kaydeden Acun Ilıcalı, konunun Survivor'a gelirken İstanbul'da bir toplantı yapmaları olduğumu dile getirdi. Yapılan bu toplantıda yarışmacıların ailelerinin herhangi bir şekilde Survivor isimli yarışma programı hakkında konulara girmemelerini rica ettiğini belirtti. Yarışma başlamadan önce Ilıcalı ailelerin sosyal medyayı kullanmamaları hakkında rica ettiğini net olarak hatırladığını söyledi.

Acun Ilıcalı yarışmacıların ailelerinin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar sebebiyle rahatsız olduklarını aktardı ve 2 yarışmacının ailesi ile bir sorun yaşadıklarını söyledi. Bu sorunu herkesle paylaşması gerektiğini ifade eden Acun Ilıcalı, Survivor tarihinde ilk kez ailelerin bu işin içerisinde bu kadar fazla bulunduğunu söyledi. Bu durumdan oldukça rahatsız olduklarını belirten Acun Ilıcalı, yarışmacıların ailesinin kendilerini üzecek şekilde sosyal medyada aktif olduklarını açıkladı.

Ailelerin kendilerini ve programına rahat bırakmasın istediğini açıklayan Acun Ilıcalı, 2 yarışmacı ile konuşacağını ve görüşme hakkı vereceğini belirtti. Aileleri yarışmacı olarak almadıklarını söyleyen Ilıcalı, “Biz sizi aldık yarışmaya” dedi.