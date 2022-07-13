ABD Enflasyonu Kırk Yılın En Yüksek Seviyesine Yükseldi

ABD enflasyonu geçen ay yeniden kırk on yılın en yüksek seviyesine yükseldi ve muhtemelen Federal Rezerv'in ekonomik genişlemeyi yükseltme riskini taşıyan agresif faiz oranlarını artırma kararlılığını güçlendirdi.

Çalışma Bakanlığı verilerinin Çarşamba günü gösterdiğine göre, tüketici fiyat endeksi geniş tabanlı bir ilerlemeyle bir önceki yıla göre %9.1 arttı ve 1981 sonundan bu yana en büyük kazancı kaydetti. Geniş çapta takip edilen enflasyon göstergesi, daha yüksek benzin, barınma ve gıda maliyetlerini yansıtarak bir önceki aya göre %1.3 artarak 2005'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ekonomistler, Bloomberg anketi medyanlarına dayanarak, Mayıs ayına göre %1,1 ve yıllık bazda %8,8 artış öngördü. Bu, yıllık manşet rakamının tahminlerin en üstünde olduğu dördüncü düz ay oldu.

Daha değişken gıda ve enerji bileşenlerini çıkaran sözde çekirdek TÜFE, tahminlerin üzerinde bir önceki aya göre %0,7 ve bir yıl öncesine göre %5,9 arttı.

Kısa vadeli Hazine getirileri yükselirken ve dolar güçlenirken S&P 500 endeksi düşük açıldı.

Ateşli enflasyon rakamları, fiyat baskılarının ekonomi genelinde yaygın ve yaygın olduğunu ve 2007 yılına ait verilerde şimdiye kadar görülen en düşük olan reel ücretler üzerinde daha büyük bir etki yarattığını teyit ediyor. Enflasyon verileri Fed yetkililerini agresif bir politika seyrinde tutacak talebi dizginlemek ve ara seçimler öncesinde desteği azalan Başkan Joe Biden ve Kongre Demokratları üzerinde baskı yaratıyor.

Önümüzdeki Riskler

Konut gibi çeşitli faktörler, fiyat baskılarını daha uzun süre yüksek tutmaktadır. Çin'deki Covid kilitlenmeleri ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı gibi jeopolitik riskler de tedarik zincirleri ve enflasyon görünümü için risk oluşturuyor.

BMO Capital Markets kıdemli ekonomisti Sal Guatieri bir notta, “Enflasyon soğumak yerine ısınıyor” dedi. “Temmuz ayında benzin fiyatlarında bir geri çekilme ve bildirilen perakende indirimleri alevleri bastırmaya yardımcı olurken, çekirdek faizdeki geniş çaplı baskı, kiralardaki çok sayıda atalet, enflasyonun bir süre daha zirve yapmayabileceğini ve inatla yüksek kalabileceğini gösteriyor."

Fed politika yapıcıları, kalıcı enflasyonun yanı sıra hala güçlü iş ve ücret artışının ortasında bu ayın sonlarında faiz oranlarında ikinci bir 75 baz puanlık artışın sinyallerini verdiler. Veriler açıklanmadan önce bile, tüccarlar böyle bir hamleyi zaten tam olarak fiyatlamışlardı. Şimdi, bunun tam bir yüzde puanı olabileceğine dair üçte birlik bir şans da görüyorlar.