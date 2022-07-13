AB, Rusya'nın Kaliningrad'a Demiryolu Taşımacılığının Yasaklanmadığını Söyledi

Avrupa Birliği yöneticisi, Moskova ile AB üyesi Litvanya arasındaki gerilimin Rusya'nın Kaliningrad dış bölgesi ile ticaret konusunda artmasının ardından yaptırım uygulanan Rus mallarının blok topraklarından demiryolu ile geçebileceğini söyledi.

Rusya, Vilnius'un geçen ay topraklarından geçen mallara, çoğunlukla demiryolu ile seyahat eden mallara katı kısıtlamalar getirmesinin ardından, sadece AB yaptırımlarını uyguladığını öne sürerek Baltık ulusuna karşı misilleme yapmakla tehdit etti.

Moskova , Litvanya'dan kısıtlamaları derhal kaldırmasını talep etti ve şikayetlerini Avrupa makamlarına ilettiğini söyledi.

Avrupa Komisyonu Çarşamba günü yayınlanan yasal kılavuzda, Litvanya'nın silahlar hariç yaptırım uygulanan malların Rusya ile Kaliningrad arasında geçişine izin verme yükümlülüğü olduğunu söyledi.

“Yaptırım uygulanan malların karayoluyla Rus operatörlerle geçişine AB önlemleri kapsamında izin verilmiyor. Demiryolu taşımacılığı için böyle bir yasak yok” dedi ve AB ülkelerinin bu tür trenleri kontrol etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

“Komisyon, yaptırım uygulanan malların AB gümrük bölgesine girmemesini sağlamak için Rusya ile Kaliningrad arasındaki iki yönlü ticaret akışlarını izlemenin öneminin altını çiziyor.”

Komisyon, yaptırıma tabi askeri ve çift kullanımlı malların taşınmasının, taşıma şekline bakılmaksızın yasaklandığını da sözlerine ekledi.

Litvanya dışişleri bakanlığı, Vilnius'un AB yöneticisinin tavsiyesine uyacağını söyledi.

Ancak açıklamada, Rusya anakarası ile Kaliningrad arasında birçok yaptırıma tabi kargonun taşınmasını engelleyen önceki ticaret kurallarının “daha ​​kabul edilebilir” olduğu da belirtildi.

Açıklamada, "Kaliningrad transit kuralları, transatlantik toplumunun Rusya'ya yönelik tutumunu ve yaptırım politikasını yumuşattığı yönünde haksız bir izlenim yaratabilir" denildi.

Litvanya, son haftalarda Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya savaş açtığı için Moskova'ya yaptırımlar uygulaması sonrasında topraklarından Kaliningrad'a giden ticareti kısıtlaması nedeniyle Moskova'dan tepki almıştı.

Kremlin Çarşamba günü erken saatlerde, Rusya'nın yaptırım uygulanan bazı malları Kaliningrad'a taşımasına izin verecek olası bir Avrupa Birliği anlaşması üzerinde ilerleme beklediğini, ancak sorunun çözülmediğini söyledi.

Kaliningrad, İsviçre'nin kabaca yarısı büyüklüğünde bir alanı kaplar ve bir milyondan fazla insana ev sahipliği yapar.

İkinci Dünya Savaşı'nın son safhalarında Kızıl Ordu tarafından Almanya'dan ele geçirilen ülke, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Litvanya'nın bağımsız bir devlet haline gelmesiyle Rus anakarasından ayrıldı.