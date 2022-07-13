ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Yeni Girişimleri Duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in artan etkisine karşı koymak amacıyla Pasifik bölgesine büyük bir baskı yaptı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, önemli bir bölgesel zirvede 600 milyon dolarlık finansman açıkladı.

Harris, Çarşamba günü Fiji'deki Pasifik Adaları Forumu'na (PIF) yaptığı video konuşmasında , ABD'nin Tonga ve Kiribati'de iki yeni büyükelçilik açacağını ve Pasifik'e ilk büyükelçisini atayacağını söyledi. Solomon Adaları'ndaki büyükelçiliğini yeniden açma planlarını zaten açıkladı .

ABD başkan yardımcısı, Fiji'ye kendisini zirvede konuşmaya davet ettiği için teşekkür etti ve ABD'nin Pasifik'te "yeni bir sayfa açmaya" hazır olduğunu söyledi.

Harris, kendisi ve ABD Başkanı Joe Biden, bölgenin geçmişte yeterince odaklanmamış olabileceğini kabul ettiklerini söyledi.

“Bunu değiştireceğiz” diye söz verdi ve ABD'nin “Pasifik bölgesindeki varlığımızı önemli ölçüde derinleştirmek” istediğini de sözlerine ekledi.

On yıl boyunca her yıl 60 milyon dolar olan yardım, mevcut yardımın üç katını temsil ediyor ve deniz güvenliğini artırmaya, iklim değişikliğiyle mücadeleye ve yasadışı balıkçılıkla mücadeleye yönelik önlemlere yönlendirilecek. ABD, Pasifik'teki Barış Gücü programını yeniden başlatacak.

Palau Başkanı Surangel Whipps Jr, Harris'in konuşmasının ardından Reuters haber ajansına verdiği demeçte, “Bu gerçekten ABD'nin geri döndüğünü ve aktif bir rol oynamak istediğini gösteriyor” dedi.

"Bazen uzak olduğumuz için unutuluyoruz, bu yüzden bu önemliydi."

Palau'nun ABD ile savunma ilişkisi, Tayvan ile diplomatik bağları ve Çin ile ekonomik ilişkisi var.

Konuşmadan önce bir ABD yönetim yetkilisi gazetecilere ABD'nin "Pasifik Adaları'ndaki oyunumuzu hızlandıracağını" söyledi.

ABD hamleleri, Çin'in Pasifik ada ülkeleriyle ekonomik ve siyasi bağlarını güçlendirmesi ve Nisan ayında Solomon Adaları ile yalnızca ABD'de değil, Avustralya ve Yeni Zelanda'da da endişeleri artıran bir güvenlik anlaşması imzalamasıyla geldi.

Bölgenin dört bir yanından liderleri bir araya getiren PIF toplantısı, anlaşmanın imzalanmasından bu yana ilk kez gerçekleşti.

Harris'in konuşması ABD için diplomatik bir darbeydi ve Çin henüz zirvede benzer bir görünüm sergilemeye davet edilmedi.

Yerel Çin büyükelçiliğinden en az bir yetkili Harris'in konuşması için odadaydı ve organizatörler arasında küçük bir heyecana neden oldu.

Tonga, ABD'nin ülkede ilk kez büyükelçilik açacağını duymaktan mutlu olduğunu söyledi.

Tongan Başbakanı Siaosi Sovaleni AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Bu büyük bir kilometre taşı" dedi. Sonunda Tonga'da bir ABD varlığına sahip olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.