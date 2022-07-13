Rusya-Ukrayna Savaşı: Önemli Olayların Listesi, 140. Gün
Rusya-Ukrayna savaşı 140. gününe girerken ana gelişmelere göz atıyoruz.
Güncel 13.07.2022 - 11:38 13.07.2022 - 11:40 Aslı Kılıç
İşte 13 Temmuz Çarşamba günü şimdiye kadarki önemli olaylar.
Savaş
- Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Rus destekli bir yetkilinin Ukrayna'nın Rus işgali altındaki güney Ukrayna'daki Nova Kakhovka'ya düzenlediği hava saldırısında siviller de dahil olmak üzere en az yedi kişiyi öldürdüğü ve düzinelercesini yaraladığı yönündeki iddiası hakkında yorum yapmadı.
- Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, bölge güçlü bir taarruza hazırlanırken, özellikle Bakhmut ve Siversk bölgelerinde ve Sloviansk ve Kramatorsk yakınlarında önemli bir Rus askeri yığınağı olduğunu bildirdi.
- Donetsk kasabası Chasiv Yar'da çöken apartmanda ölenlerin sayısı 45'e yükseldi.
- Birleşmiş Milletler insan hakları ofisi, Rusya'nın 24 Şubat'taki işgalinden bu yana Ukrayna'da 5.000'den fazla sivilin öldürüldüğünü ve gerçek ölü sayısının muhtemelen çok daha yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.
Diplomasi
- Ukrayna, Rusya ve Türkiye'den askeri heyetler, küresel gıda krizi kötüleşirken Ukrayna'nın tahılını Karadeniz'deki Odesa limanından ihraç etme anlaşmasını görüşmek üzere Çarşamba günü İstanbul'da BM yetkilileriyle bir araya gelecek .
- Ukrayna alıyor kuşatma altındaki sağlık çalışanlarının maaşlarını ödemek ve diğer temel hizmetleri sağlamak için ABD hükümeti ve Dünya Bankası'ndan 1,7 milyar dolar ek yardım alıyor.
- Kendinden menkul Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR), doğu Ukrayna'da ayrılıkçı “devletçiliği” tanıyan iki ülkeden biri olan Rusya'da büyükelçilik açtı ve ölüm cezası verme hakkını savundu.
Ekonomi
- G20 finans liderleri, ev sahibi Endonezya'nın Ukrayna'daki savaş üzerindeki sürtüşmelerin tartışmaları yoldan çıkarmamasını sağlamaya çalışırken, küresel gıda güvenliği ve yükselen enflasyon gibi konuları içerecek görüşmeler için bu hafta Bali'de bir araya gelecek.
- Polonya kabinesi, gaz ticareti kurallarını gevşeten, tüketiciler için tarife korumasını genişleten ve enerji krizi kötüleşirse hızlı bir tepki vermek için şebeke operatörleri için acil durum planlaması yapan mevzuatı destekledi.
- Bloğun üst düzey adalet yetkilisi, Avrupa Birliği'nin şimdiye kadar Rus oligarkları, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı nedeniyle yaptırım uygulanan diğer kişi ve kuruluşlar tarafından tutulan 13,8 milyar avro (13,83 milyar dolar) değerindeki varlığı dondurduğunu söyledi.
- Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos França, ülkesinin Moskova ile yaptığı anlaşmanın ardından Rusya'dan alabildiği kadar dizel almak istediğini söyledi.