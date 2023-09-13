Zincir marketlerin önde gelenlerinden A101, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla indirimli ürünler için kasa arkası sisteminde yaptığı güncellemeleri duyurdu. Bu duyuru, müşteriler için bir dizi yeni fırsatı da beraberinde getiriyor. İşte detaylar.

A101 artık tuvalet kağıdı, bulaşık makinesi tableti, şampuan, sıvı çamaşır deterjanı ve yumuşatıcı dahil olmak üzere çeşitli ürünlerde indirim sunuyor. Bu indirimler özellikle 10 TL ve üzeri harcama yapan müşteriler için tasarlanmıştır. A101'deki bu inanılmaz indirimleri kaçırmayın.

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER BELLİ OLDU

A101'in indirimlerinden en iyi şekilde yararlanmak ve hesaplı alışveriş yapma fırsatını yakalamak isteyen vatandaşlar A101'in güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu aktif olarak araştırıyor. A101 Market, yeni kasa arkası indirimli ürünler kataloğunu duyurdu. Sözü daha fazla uzatmadan, market zincirinin yeni kasa arkası indirimli ürünlerine göz atalım.

A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞERDE GEÇERLİ İNDİRİMLER

Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 17.499 TL

Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 12.999 TL

Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 10.499 TL

Onvo 50" Ultra HD WebOS 2.0 Smart Led Tv 9.199 TL

Philips 55" UHD Smart Led Tv 18.999 TL

Onvo 32" Uydu Alıcılı Led Tv 3.099 TL

Lenovo N4120 4/128 GB Notebook 6.299 TL

Selpak 8'li Kağıt Havlu Yağ Emici 3 Katlı 129,00 TL yerine 55 TL

Papia Tuvalet Kağıdı Parfümlü 8'li 89,90 TL yerine 44.90 TL

L'oreal Elseve Mucizevi Yağ Şampuan 400 ml 77,90 TL Yerine 44.90 TL

L'oreal Elseve Şampuan Arginine Direnç 400 Ml 77,90 TL yerine 44.90 TL

Bref Klozet Blok Power Aktif Çam 3'lü 69,90 TL yerine 29,90 TL

Nestle 1927 Çikolata Paketi 4x65 G 23 TL yerine 10.95 TL

Marmarabirlik Kuru Sele Sıyah Zeytin 4xs 800 G 99,95 TL yerine 49.95 TL

Nescafe 2'si 1 Arada Kahve 20'li 84,90 TL yerine 84.90 TL

Selpak Parfümlü 8 'li Tuvalet Kağıdı 89,90 TLyerine 44.90 TL

Papia 3 Katlı 12'li Tuvalet Kağıdı 149,90 TL yerine 59.90 TL

Papia 8'li Kağıt Havlu 3 Katlı 129,00 TL yerine 55 TL

Selpak 6'lı Kağıt Havlu Yağ Emici 3 Kat 99,90 TL yerine 44.90 TL