A101'de İnanılmaz İndirim Vatandaşları Sevindirdi. Pazar ve market alışverişi vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Her geçen gün gelen zamlarla iyice bunalan vatandaşlara A101’den sevindirici haber geldi. Birçok gıda maddesinde indirime giden market özellikle sebze ve meyve fiyatlarıyla görenleri şaşkına çevirdi. 20 TL'nin altında birçok sebze ve meyvenin satışa sunulduğu marketin broşürü de vatandaşlar tarafından takip edilmeye başlandı.

Birçok Temel Gıda Maddesi İndirimde

Siyah çay, pirinç, kakaolu fındık kreması, tahin helvası ve süt gibi temel gıda maddelerinin yer aldığı A101 indirim broşüründe birçok ürünün de fiyatlarının aşağıya çekildiği görüldü. Ovacık marka Osmancık pirincin 2,5 kilosunun 58,50 TL üzerinden satışa sunulduğu markette toz ve sıvı deterjanlarda da ciddi oranlarda fiyatların düşürüldüğü yer aldı. Temel gıda maddeleri arasında başı çeken süt ürünlerinden Sütaş 1 litre sütün fiyatı da A101 marketine özel olarak 14,95 TL'den alıcıların beğenisine sunulduğu görüldü.

Alo marka 4 kilo toz deterjanın fiyatı ise Kasım ayı boyunca 79,95 TL'ye indirimli halde sunulacağı yer aldı. Rinso marka 3 litre sıvı çamaşır deterjanı ise 54,90 TL olarak indirimli bir şekilde broşürde yer aldı. Kaliteli ve önemli birçok ürünün yer aldığı A101 haftanın indirimi broşüründe en önemli ürünlerin sebze ve meyveler olduğu ve ciddi oranlarda indirimlerle halka sunulduğu da gözden kaçmadı.

Sebze Ve Meyvelerde Müthiş İndirimler

Sofraların olmazsa olmazları arasında bulunan sebze ve meyveler son zamanlarda artan fiyatlardan dolayı alım gücünü oldukça zorlamaya devam ediyor. A101 broşüründe yer alan fiyatlarla 20 TL'nin altında birçok temel sebze ve meyvenin yer aldığı ve alıcılara hitap ettiği de görüldü. Kıvırcık adet olarak 6,90 TL'den satılırken domates 12,90 TL gibi bir fiyata düşürüldü.

Meyveler arasında yer alan muz ve elma gibi önemli ürünlerde de ciddi oranlarda indirim uygulandığı görüldü. Starking elmanın kilosunun 10,50 TL olduğu ve ithal muzun ise kg fiyatının 29,90 TL'ye çekildiği yer aldı. Havucun 7,95 TL'ye indirildiği A101 marketlerinde dar gelirli vatandaşlara yönelik birçok uygun fiyatlı ürünlerin yer aldığı da gözlerden kaçmadı.