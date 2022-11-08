3 Banka Uygun Faizli Kredi Dönemi Başlattı! Hemen Ödeme Yapılacak...

QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası, üç banka uygun faizli kredi dönemi başlattı. Her üç banka da ödemeyi hemen yapacak.

QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası, 100 bin lira tutarlı ve 24 ay vadeli uygun faiz oranlı kredi dönemi başlattı. Bankaların resmi internet sitesi üzerinden gerekli açıklamaları yaptılar. Her üç banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar kredi işlemlerini gerçekleştirmek için bireysel müşteri olmaları gerekir.

Bankaların kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar nakit ihtiyacı hissetmeleri halinde başvurularını gerçekleştirebilecek. Bu bankalar üzerinden istedikleri zaman uygun faiz oranları ile kredi kullanabilecek.

QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası tarafından verilecek ihtiyaç kredisi için başvuru şubelere gitmeden kolaylıkla yapılabiliyor. Cep telefon üzerinden SMS atılarak kredi onayı alabilirsiniz. Atılacak mesaj ile ne kadar kredi alınacağı konusunda bilgilendirme yapılır.

İhtiyaç Kredisi İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin işlem yapabilmeleri için banka müşterisi olmaları gerekiyor. Bankanın mobil uygulamasını kullanarak başvuru gerçekleştirilerek hemen kredi alınabilir. Alınacak olan krediyi hesaba aktararak kullanılabilir. Sms ile banka üzerinden başvuru yapacak olan kişiler TC kimlik numaralarını 5030 nolu numaraya mesaj göndererek ihtiyaç kredisine başvuru yapmış olacaklar. Başvuruda bulunan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile kredi kullandırılacak.

TC kimlik numarası, aylık gelir tutarı ve doğu tarihini aralarında boşluk bırakarak yazdıktan sonra 44 11 nolu numaraya mesaj atılarak başvuru yapılmış olur. Yapılan başvuru sonucunda onaylanış olan krediyi en yakın banka şubesinden kimlik belgesi ile birlikte kullanmak mümkün.

Garanti Bankası üzerinden kredi kullanan vatandaşlar şubelere gitmeden işlemlerini internet üzerinden günün her saati yapabilecek. Garanti bankası üzerinden yapılacak başvurularda, başvuru şartlarına uygun olmayan vatandaşlar başvuru yapamayacaklar. Şartları uygun olan vatandaşlar ise kısa sürede kredi sonucunu öğrenebilecek. Onaylanmış kredi tutarı hesaplara hemen aktarılarak kullanılabilecek. Kredi hakkında daha detaylı bilgi için bankaların resmi internet sitesine girerek bilgi edinebilirler.