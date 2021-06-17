A101 Market 500 TL Yardım Kartı Veriyor, Başvuru Yapanlar Alışveriş İçin Kullanabilir. A101 Yardım Kartı başvurusu nasıl yapılır? A101 500 TL yardım kartı için şartları nedir? A101 Market üzerinden 500 TL'ye kadar yardım kartı alarak, A101 üzerinden kullanabileceğiniz yardım kartı alabilirsiniz. Ülkemizin en çok tercih edilen market zinciri olan A101 üzerinden 500 TL'ye kadar yardım kartı veriliyor. Yardım Kartı veya A101 Yardım Çeki olarak da geçen bu kartları, müşteriler alıp istedikleri birisine verebiliyorlar.

Özellikle dar gelirli ailelerin başvuru yaptığı bu kart ile birlikte, durumu olan vatandaşlarımız A101 marketleri üzerinden aldıkları hediye çekini yardıma muhtaç olan kişilere verebilirler. İsterseniz, belediyeye, isterseniz de muhtarlığa bu yardım çekini paylaşabilirsiniz. Verilen bu yardım çekinde, sizin yüklediğiniz tutar kadar para karta yatacaktır. En az 50 en fazla 500 TL yatırabilirsiniz.

A101 Yardım Kartı Başvurusu

A101 üzerinden yardım kartı almak için başvuru yapmak istiyorsanız, A101 marketlerine değil, belediyelere, muhtarlıklara veya sosyal yardımlaşmalara giderek başvurusu yapabileceksiniz. Yardım kartı alacak kişiler, başvuruları değerlendirildikten sonra bu aldıkları kart üzerinde ne kadar para olduğunu bilecek ve 30 gün içinde bu parayı sadece kuru bakliyat ve acil ihtiyaçlarınız için kullanabileceksiniz. Aldığınız yardım kartı ile mobilya, elektronik, vb. ürünler alınmamaktadır.

Eğer yardım kartı alıp, bir hayır yapmak istiyorsanız, A101 Market üzerinden bu yardım kartını alabilirsiniz. Kasiyer arkadaşlardan yardım kartı almak istiyorum derseniz sizlere belirtilen limitlerde yardım kartı verilecek ve bu kartı dilediğiniz kişiye vererek kullandırabileceksiniz.

A101 Yardım Kartı Sorgulama

A101 Yardım kartı sorgulaması yapmak içinde A101 marketlerinde kasiyerlerden yardım kartında ne kadar para kaldığını öğrenebilirsiniz. A101 Yardım kartı kullandığınızda, ilk kullanımdan sonra 30 gün içinde paranızı bitirmeniz gerekiyor. Bu şekilde yardım alabilirsiniz. A101 yardım kartları 50 TL 100 TL 200 TL ve 500 TL olarak veriliyor. Bu limitlerde sizlerde evinizin ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

A101 Market gibi, BİM, ŞOK, Migros gibi marketlerde de bu gibi yardım kartlarını vermektedir. Mağazalara giderek veya internet siteleri üzerinden bu yardım hakkında bilgi alabilirsiniz.