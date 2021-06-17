Beyrut Nerede, Beyrut Gezilecek Yerler Nelerdir?

Ortadoğu'nun en güzel ve en tarihi şehirleri arasında bulunan Beyrut, gerek kültürü gerekse de doğal yapısı ile turistlerin dikkatini çeken bir yer olmaktadır. Tarihte pek çok savaşa ve olaya tanıklık etmiş olan bu şehir aslında bir liman şehridir ve oldukça kalabalıktır. Bulunduğu ülkenin en yoğun nüfusuna sahip olan Beyrut özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi akınına uğramaktadır. Körfeze de çok yakın bir konumda bulunan bu tarihi yer sıcak havalarda en çok tercih edilen şehirlerden bir tanesidir.

Konumu itibari ile Akdeniz iklimi havzasında yer alan Beyrut zamanında Osmanlı Devleti himayesi altında kalmıştır. Beyrut’a doğrudan aktarma Türkiye üzerinden de mümkündür ve Beyrut'ta Osmanlı eserlerine de rastlamak olası bir durumdur. Dünyanın en güzel şehirleri arasında gösterilen Beyrut Orta Doğu ülkelerinden biri olan Lübnan'dadır. Beyrut, Türkiye dışında olması sebebi ile en hızlı ulaşım hava yolu ile olacaktır. Her gün Lübnan'da bulunan Beyrut’a İstanbul ve aktarma üzerinden gidiş yapmak olası bir durumdur.

1968 senesinde ilk kez keşfedilmiş olan Roma Hamamı kalıntıları zamanında Romalılar tarafından inşa edilmiştir. 1990'lı senelerin ortalarında da Roma kalıntıları devam etmiş ve vatandaşların en çok gezdiği yerlerden biri haline gelmiştir.

Lübnan'ın en tarihi yerlerinden bir tanesi ise Şehitler Meydanı’dır. Osmanlı zamanında idam edilmiş olan Şehitler Meydanı 1931 senesinde inşa edilmiştir ve önemli tarihi yerler arasında bulunmaktadır.

Beyrut'ta yapılacak en iyi işlerden bir diğeri de gece hayatına katılmak olacaktır. Turistlerin ilk yaptığı aktivitelerden bir tanesi olan gece hayatı bir adım öne çıkmaktadır. Beyrut'ta pek çok elektronik müzik festivallerine katılmak mümkündür ve gece kulüplerinde yeni arkadaşlıklar da edinilebilir. Beyrut'ta gece hayatının olmazsa olmazı tüm imkanlar yer almaktadır.