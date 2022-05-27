84. Yaşını Kutlayan Halkbank'tan 5 Yıl Vadeli, 12 Ay Ödemesiz Dönemli Faizsiz Destek Kredisi Kampanyası! Halk Bankası'nın 84. yıl dönümü kutlamaları devam ederken genel müdür Osman Arslan, faizsiz destek kredisi müjdesi ile alakalı son dakika bir açıklamada bulundu. Halkbank 0 faiz oranı ile esnaf kredisi, genç girişimci ve kadın girişimci kredisi başvuru şartları neler? Devamı haberimizde...

Ülkemizin en büyük kamu bankaları arasında yer alan ve Atatürk'ün himayesinde kurulumu gerçekleştirilen devlet bankası Halkbank, kuruluşunun 84. yıl dönümünü görkemli bir şölen ile kutlamaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de kuruluş yıl dönümüne özel bir şekilde vermiş olduğu destek kredisi paketleri ile kutlayan Halkbank, bu yıl da geleneği bozmadı.

Halkbank Genel Müdürü Arslan, Kredi Müjdesini Bizzat Kendisi Verdi!

Halk Bankası'nın yeni Kredi paketleri ile ilgili açıklamada bulunan genel müdür Osman Arslan; cesur, genç, usta, tekno ve halk ile esnaf girişimci kredileri olmak üzere toplamda 6 farklı kredi verdiklerini belirterek “Usta ve genç girişimci esnaf kredilerini Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 0 desteği ile kullandırdıklarını söyledi. Buna göre girişimcilerin durumuna göre burada 250.000'den 500 bin TL'ye varan kredi kullandırılıyor açıklamasında bulundu.

Halkbank Esnafa Faizsiz Kredi Desteği! Sıfır Faizli Esnaf Kredisi Nedir? Avantajları Nelerdir?

Esnaflara sıfır faiz oranı ile kredi müjdesi veren Halkbank, sunduğu 3 farklı kredi paketi ile adeta kaybolmaya yüz tutan meslek konularında faaliyet gösterenlere kredi, ustalık belgesi sahibi olup da iş yeri kurmuş olan girişimci esnaf ve sanatkarlara kredi ile genç girişimci esnaf ve sanatkarları Kredi paketinde esnafları desteklemek amacıyla faizsiz kredi veriyor.