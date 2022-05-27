Son Dakika! 2022 Küçük ve Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu!

Son Dakika! Küçük ve Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu! İslam inancı gereği Kurban Bayramlarında Müslüman coğrafyalarında milyonlarca kurban kesilir ve yardıma muhtaç insanların et yemeleri sağlanır. Kurban bayramına sadece kısa bir süre kala vatandaşlar, kurbanlık arayışını yavaş yavaş başladı. Bazı vatandaşlar ise şimdiden kurbanlıklarını alıp besiye çekmeyi tercih ederken, kurbanlık fiyatları ile ilgili rakamlar kesinlikle kazanmaya başladı. İşler rakamlar...

Kurban Bayramı 9 Temmuz ile 12 Temmuz 2022 tarihleri arasında kutlanacak. Kurban bayramına sayılı günler kala küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları da kurban arayışı içinde olan vatandaşlar arasında merak edilmeye başlandı. Peki 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İşte cevabı...

İzmir'de Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar?

İzmir kurbanlık pazarlarına şöyle bir bakıldığında büyükbaş kurbanlıkları için 60 ile 70 bin TL, küçükbaş kurbanlıklar için ise ortalama 3 ile 4000 TL gibi Bir rakamın uygulanacağını söyledi.

İstanbul'da Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar!

İstanbul piyasalarına bakıldığında küçükbaş kurbanlık fiyatlarının ortalama 2.700 TL ile 5000 TL arasında değişiklik gösterdiğini, diğer taraftan büyükbaş hayvanlar için ise kurbanlık fiyatlarının 35.000 ile 45.000 TL arasında değişiklik gösterdiğini söylememiz mümkün.

Ankara'da Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar?

Başkente kurbanlık piyasası ile alakalı küçükbaş kurbanlık fiyatlarının 2.700 TL'den 4000 TL'ye kadar, büyükbaş kurbanlık fiyatlarının ise 35.000 TL ile 50.000 TL arasında değişiklik gösterdiğini söylememiz mümkün.