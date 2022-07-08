8 Milyon Üzerinde Emekli İçin Karar Çıktı! 20.000 TL'ye Kadar Nakit Verilecek!

Emekli maaş alan vatandaşlar için 20000 TL kadar nakit verecek olan bankalar yaptıkları kampanyalar ile birlikte 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturarak sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sunmaya devam edecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden yapacakları 20000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda, Emekli Kredisi adı altında gelir belgesiz olarak işlem yapabilecek. Kamu bankaları özel bankaları ve katılım bankaları üzerinden gerçekleştirecek olan işlemler yine birlikte 8 milyon üzerindeki emekliler kredi başvurularını gerçekleştirerek, maaş hesapları üzerinden banka kredi puanı düşük olsa bile onay alabilecek.

ZİRAAT BANKASI

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı hızlı bir şekilde yapabileceğiniz, bankaların başında Ziraat Bankası geldi. Ziraat Bankası, emekli maaşını alan vatandaşlar için başlattığı bu kampanyada ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan emekleri için kendi banka şubeleri üzerinden ve internet sitesi üzerinden işlem yapacak. 20000 TL emekli kredisi, kullanmanız durumunda 36 ay vadeye kadar ve 90 gün ertelemeli olarak işlem yapabileceksiniz.

AKBANK

Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar ise bankanın internet bankacılığı uygulaması olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlem yapabilir. Acil kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler, ayrıca bankanın SMS kredi servisini kullanabilir. Emekli maaşınızı, Akbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu hemen öğrenebilirsiniz. Akbank Emekli Kredisi Kampanyası adı altında vermiş olduğu bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak işlem yapmaktadır.

FAİZSİZ EMEKLİ KREDİ

Faizsiz olarak emekli kredisi almak isteyen vatandaşlar, ülkemizde bulunan katılım bankaları üzerinden işlem yapabiliyor. Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden emekli maaşı alan veya maaşını buraya taşıyan vatandaşlar, en yakın banka şubelerine giderek düşük kar payı oranları ile birlikte emekli kredilerine yüksek limitli kullanabilir. Başvurunuzu yaptıktan sonra değerlendirme, aynı gün içinde yapılarak genel müdürlük tarafından verilecek olan onay ile birlikte hem maaş, taşıma işlemlerini yapabilir, hem de ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım Bankası İslami şartlara uygun olarak sizlere kredi imkanı sunmaktadır.