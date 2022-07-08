Tayland'daki Myanmarlı Mülteciler Yeniden Yerleşim Bekleyişindeler

Mayıs ayında Tayland'daki bir sınır kasabasında akşam fırtınası geçerken, Myanmar'dan bir grup aile yağmur mevsiminin başlangıcını yerleşkelerinden birlikte kutladılar. Erkekler tembul çiğneyip verandadan çay içtiler; çocuklar giysileri sırılsıklam olana kadar koşturdu; Malaya peştemâli giyen bir kadın şampuan getirdi ve saçını yıkadı.

Boğucu sıcaktan tatilin keyfini çıkarırken, hepsi mülteci olan ailelere bir anlık bir soluklanma oldu.

Çok farklı geçmişlerden geliyorlar: politikacılar ve topluluk organizatörleri, askeri hükümet altında çalışmayı reddeden memurlar ve demokrasi yanlısı harekete dahil olan genel vatandaşlar. Hikayeleri, geçen Şubat ayındaki askeri darbenin ardından evlerinden kaçmaları, düzensiz bir şekilde Tayland'a geçmeleri ve insani koruma için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) başvurmaları bakımından birleşiyor.

Myanmar'a güvenli bir şekilde geri dönemeyen veya kamp dışında yaşayan mültecileri tanımayan Tayland'da yasal olarak kalamayanlar, Tayland'daki BMMYK tarafından üçüncü ülke hükümetlerine yeniden yerleşim için sevk edilen 288 Myanmarlı mülteci arasında yer alıyor. UNHCR'nin çevrimiçi veri tabanına göre 2021'in başında . Bu sayı aynı zamanda darbeden önce Tayland'a geçen ve eski zulüm ve şiddet dalgalarından kaçan mültecileri de içerebilir.

Yeniden yerleşim tarama sürecinin belirli bir zaman çizelgesi yoktur ve Al Jazeera'nin görüştüğü ailelerden bazıları, sürece bir yıldan fazla bir süre önce başladıklarını söyledi. Beklerken, belgelenmemiş durumları nedeniyle nadiren yerleşkelerinin dışına çıkmayı göze alırlar.

Mevsimlerin değişmesini birlikte seyrederken, geride bıraktıklarının yasını tutarken ve önlerinde ne olduğunu tahmin ederken, sağlam dostluklar beslediler.

Myanmar'ın Karen etnik azınlığından bir Baptist rahip olan Saw Htoo, “Buraya geldik, birbirimizle tanıştık ve bir topluluk olduk” dedi. "Ortak zemini paylaşıyoruz, bu da sorunlarımızla yüzleşmeyi kolaylaştırıyor."

O ve bu raporda yer alan diğer mülteciler takma adlarla tanımlanmış ve güvenlik nedeniyle yerleri saklanmıştır.

Kent mültecileri

Myanmar ordusunun iktidarı ele geçirmesinden bu yana geçen 17 ay içinde, ülkeyi muhalefetten temizlemeye ve yönetimine karşı yaygın direnişi yok etmeye çalıştı. Askerler ve polis yüzlerce şiddet içermeyen protestocuyu vurarak öldürürken, ordu yükselen silahlı direniş hareketine topluluklara bombalama, topçu ateşi ve kundaklama ile saldırarak yanıt verdi.

BM'nin Haziran ayında yayınlanan aylık insani yardım güncellemesine göre , Myanmar'da yerinden edilmiş 758.000 ve Hindistan'a geçen 40.000 kişi tespit edildi.

Rapor, Tayland'daki mültecilerden bahsetmiyor; E-postayla gönderilen sorulara yanıt olarak, UNHCR Tayland ofisinden Morgane Roussel-Hemery, El Cezire'ye 22 Haziran itibariyle, Tayland hükümetine göre sınırın Tayland tarafında yaşayan Myanmar'dan mülteci olmadığını söyledi.

ayland hükümetinin, geçen Mart ayında tüm mültecilerin Tayland ordusu yönetimi altındaki “geçici güvenli bölgelere” yerleştirilmesini şart koşan standart operasyon prosedürleri oluşturduğu sınırda ülkenin mülteci müdahalesine öncülük ettiğini de sözlerine ekledi.

Roussel-Hemery, 22 Haziran itibariyle bu bölgelerde 20 bin kişinin barınmasına rağmen, hepsinin “savaşın azaldığı bildirildikten sonra” Myanmar'a döndüğünü söyledi. El Cezire'ye verdiği demeçte, UNHCR'ye mültecilerin geri dönmeden önce koruma ihtiyaçlarını belirleme erişimi verilmediğini söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Fortify Rights gibi insan hakları grupları, Taylandlı yetkililerin zaman zaman Myanmar'dan gelen mültecileri geri püskürttüklerini ve sınırdan girişlerini engellediklerini bildirdi; Tayland hükümeti bu iddiaları yalanladı.

Durum , Tayland sınırı yakınında askeri ve silahlı direniş grupları arasında şiddetli çatışmaların çıktığı Haziran ayının son haftasından bu yana kötüleşti . Myanmar askeri güçleri o zamandan beri bölgeye havadan defalarca saldırdı ve siviller ve savaşçılar arasında kayıplara neden oldu.

UNHCR'den Roussel-Hemery Al Jazeera'ya, 29 Haziran ile 4 Temmuz arasında Tayland hükümetinin Myanmar'dan Tayland'a kaçan 1.429 kişiyi saydığını ve bunların 802'sinin “geçici güvenli bölgelerde” kaldığını söyledi.

BMMYK, El Cezire'nin “kentli mülteciler” veya kamp dışında yaşayanların sayısı hakkında bilgi taleplerine yanıt vermeyi reddetti, bunun yerine güvenliklerinin öncelikle devletin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.