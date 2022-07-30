8 Banka Herkese Kesin Onaylı Kredi Verecek! Para Anında Hesabınıza Yatacak

Türkiye'nin en çok tercih edilen devlet bankaları ve özel bankalar yaptıkları açıklama ile çok sayıda müşteriye kesin onaylı kredi vereceğini duyurdu. İhtiyaç kredisi kategorisi altında verilen kesin onaylı kredi ya da bir diğer adıyla anında kredi çok sayıda vatandaşın acil nakit ihtiyacını karşılamak için başvurduğu bir yoldur. Bazı koşulları karşılayan vatandaşlar bu kredilere başvurduğunda anında onay alır. Bunun yanı sıra bu krediler için herhangi bir belge sunmaya da gerek yoktur.

KESİN ONAYLI KREDİ VEREN BANKALAR

Bazı devlet bankaları ve özel bankalar müşterilerine kesin onaylı kredi vermektedir. Bu bankalardan kredi almanın başlıca yolu o bankanın düzenli müşterisi olmaktır. Müşterilerine zorluk çıkarmadan kredi veren bankaların şunlar olduğu söyleniyor; Akbank, Garanti Bankası, Denizbank, Yapı Kredi, İş Bankası, VakıfBank, Aktif Bank, Fibabanka. Siz de bu bankalardan yana şansınızı deneyebilirsiniz

KESİN ONAYLI KREDİ NASIL ALINIR?

Bankalardan kesin onaylı kredi almak için başvurunuzu online olarak yapmanız gerekmektedir. Yüz yüze yapılan başvurulardansa internet bankacılığı, sms ya da ATM gibi yollarla gerçekleştirilen başvurular daha çabuk onay almaktadır. Müşterilerin mevcut kullanım bilgilerine hızlı bir şekilde erişebilen banka değerlendirme sürecini daha kısa tutar ve bu şekilde hemen kredi alabilirsiniz. Ancak unutmamanız gerekir ki hızlı kredilerde maksimum 75.000 liraya kadar limit sağlanır. Bununla birlikte kredilerinizi maksimum 36 ay içinde geri ödemeniz gerekmektedir. Kredi notunuz da bu aşamada önem taşımaktadır. Çok riskli müşterilerin ne yazık ki kredi taleplerine olumsuz yanıt verilmektedir.

KREDİ NOTU ÖĞRENME ÜCRETSİZ

Çok sayıda işlemin yapılabildiği e-Devlet sistemi üzerinden kredi notunuzu da öğrenebilirsiniz. Sisteme T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın ve arama çubuğuna “Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu Başvurusu” yazın. Çıkan sayfada istenen bilgileri doldurun ve başvurunuzu gerçekleştirin.

KREDİ ALMAK İÇİN KREDİ NOTU KAÇ OLMALI 2022?

Kredi notu 0 ila 699 arasında olan vatandaşlar ne yazık ki bankaların nezdinde en riskli olan gruptur. Bu grupta olan kişilere kredi çıkması neredeyse imkansızdır. 1000 ila 1099 arası kredi notuna sahip olan vatandaşlar ise orta riskli görülmektedir. 1100 ile 1499 puan arasına olan az riskli gruba ve orta riskli gruba sadece bazı bankalar belli dönemlerde kredi vermektedir. 1500 ile 1699 puan arasında kredi notu olan vatandaşlar iyi, 1700-1900 puan üzeri de çok iyi olarak görülmektedir. Çok iyi kredi notuna sahip olan kişilere anında kredi çıkarken, iyi kredi notu olan kişilere de neredeyse başvurduğu çoğu kredi çıkmaktadır.

KREDİ NOTU YÜKSELTME YOLLARI

Geçmişte yaşadığınız çeşitli ödeme aksaklıklardan dolayı düşen kredi notunuzu bankalara karşı güven sağlayarak eski haline çevirebilirsiniz. Bunu sağlamak için ilk yapmanız gereken şey seçeceğiniz bir bankaya maaşınızın ve düzenli gelirinizin yatırılmasına yönelik talimat vermenizdir. Bunun yanı sıra ödemeniz gereken faturaları da bu hesapta otomatik ödemeye bağlayarak kısa sürede kredi notunuzu yükseltmeye başlayabilirsiniz. 3-4 aylık bir sürecin ardından tüm bunları yaptığınız bankadan düşük limitli bir kredi kartı talep ederek ve eğer olumlu yanıt alırsanız bu karşının ödemelerini düzenli yaparak kredi notunuzu çok iyi duruma getirebilirsiniz.