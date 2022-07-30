Yardım parası olarak 1150 TL ödenecek! Dar gelirli ailelere verilecek yardım belli oldu

Dar gelirli aileler için yapılan yeni yardım kampanyasında devlet kira yardımı vereceğini açıkladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamada yapılan tüm yardımların dar gelirli ailelere verileceğini duyurdu. Yeni yapılan bu yardım ile birlikte sizlerde devletten 1150 TL kira desteği alabileceksiniz.

Gerçekten ihtiyaç sahibi olan kişiler barınmak için sıkıntı çekiyorsa ve kira ödemekte zorlanıyorsa aylık kira yardımı devlet tarafından verilmektedir. Maddi zorluk çeken kişilere ve ailelere sosyal yardım olarak birçok yardım yapılmaktadır. bu yardımlardan en önemlisi ise kira yardımı olmaktadır. Bu yardımı alarak sizlerde rahat bir nefes alabilirsiniz. İnternet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Kira Yardımı almak isteyenler sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyor olmaması gerekmektedir. Emekli maaşı alan kişiler ile dul yetim maaşı alan kişiler bu yardımdan faydalanamazlar. Kira yardımı başvurusu yapacak olan kişilerin taşınmaz veya araçlarının da olmaması gerekiyor. Gelir testine girildiği zaman gerçekten muhtaç olan kişiler bu yardımları almaktadırlar. Kira yardımı alacak kişilerin ayrıca düzenli bir geliri olmaması gerekmektedir. Kira geliri alacak kişiler ayrıca bulundukları şehirlere göre ödemeler alır. Büyükşehirde oturan kişiler en yüksek ödemeleri almaktadırlar.

Kira Yardımı Ne Kadar?

• İstanbul-İzmir- Ankara: 1150 TL

• Antalya, Adana, Bursa, Konya: 1.085 TL

• Mersin, Eskişehir, Sakarya, Erzurum: 995 TL

• Tokat, Zonguldak, Çanakkale: 905 TL

• Düzce, Şırnak, Yozgat: 810 TL

• Bolu, Bingöl: 715 TL