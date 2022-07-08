77.000 TL Verilecek! 3 Bankadan Duyuru Peş Peşe Geldi! Nakit İsteyenlere Müjdeli Haber Verildi!

Bankalar üzerinden nakit kredi almak isteyen vatandaşlara yapılacak olan 77000 TL ihtiyaç kredisi ile ilgili kampanya detayları yayınlandı. 77000 TL ihtiyaç kredisi kullanarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ve cep telefonları üzerinden SMS atarak, kredi imkanı sağlanmaktadır. Denizbank, Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından başlatılan bu kampanyada 77000 TL kredi kullanmak isteyen vatandaşta da 24 ay vadeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır.

Denizbank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması durumunda bu bankadan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Cebimde kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız kredim yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı 32 80 numarasına gönderebilir veya bu bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, onay almaları durumunda en yakın banka şubesi üzerinden kredi kullanımını gerçekleştirebiliyor.

Yapı Kredi Bankası

Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, 24 ay vadeli 77000 TL kredi için yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesine giriş yaparak buradaki kredi başvuru formunu doldurabilir ve ne kadar kredi onayı aldığını, hemen görebilir. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Bireysel tc Kimlik No: Aylık Gelir yazarak mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda, Yapı Kredi Bankasının, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmış olursunuz. Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda onay alan vatandaşlar, banka şubelerine giderek, kimlikleri ve gelir, belgeleriyle birlikte kredi kullanabiliyor.

Akbank

77000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen, Vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa, Akbank, SMS Kredi Servisinden faydalanabilir. 24 ay vadeli olarak verilecek olan bu kredilerde kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, ayrıca 3 ay ertelemeli olarak de kredi kullanabiliyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmuş olursunuz. Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu, ayrıca Akbank Direkt uygulaması üzerinden de yapılmaktadır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurularında, sizlere gelir belgesiz olarak işlem yapılmaktadır.