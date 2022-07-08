6 Bankadan Gerçekleştirilen Atak! 30000 Türk Lirası Birikimi Olana En Yüksek Oranda 32 Günlük Mevduat Faizi Getirisi De

Bankaların 32 günlük en yüksek mevduat faiz miktarları birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlara birbirinden avantajlı imkânlar ve teklifler sunuyor. En düşük yatırım limitlerinde dahil olmak üzere yüksek faiz getirisi de elde etmek isteyenlere özel olarak faiz oranları vatandaşları oldukça memnun etmeye devam ediyor. Bankada hesapları durduğu sürece oturdukları yerden birikimlerini daha da katlamak isteyenlerin söz hususu hesaplara yönelmeye başladıkları görülüyor.

Kur korumalı Türk Lirası mevduat hesapları ile vatandaşlar en düşük oranda TL birikim bağlamında bile cazip kazançlar elde etmeye başladı. Diğer yandan daha yüksek Hoş geldin faiz oranlarında görüyor. 30.000 Türk lirası birikimini daha yüksek 32 günlük vadeli mevduat hesabı üzerinden değerlendirmeyi isteyen vatandaşlar %22'lere varan avantajlı faiz miktarlarından faydalanabiliyor. Bankaların yüksek oranda faiz miktarları ile duyurmuş oldukları vadeli mevduat hesaplarında ilave olarak günlük bankacılık işlemleri de ilave ettikleri biçimde yapılmaya devam ediyor.

Vatandaşları 32 Günlük En Yüksek Faiz Getirisi Veren Bankalar

Garanti BBVA .75 oranında, Odeabank oksijen hesap ise %22,00, Alternatif Bank bol hesap faiz oranı %22,25, ING Bank e-turuncu hesap faiz oranı ise yüzde 21, DenizBank'ın vermiş olduğu faiz oranı %20, cepteteb marifetli hesap faiz oranı ise %21 olarak sunuluyor.

ING Bank e Turuncu Hesap Mevduat Getirisi Ne Kadar

ING Bank %21'e Varan hoş geldin faizi ile en avantajlı mevduat getirsinler yayınlayan bankalar arasında ön plana çıkıyor. Hem de günlük bankacılık işlemlerinin ve vadesi bozulmadan yapılmasına imkân vermiş olan ING Bank 30.000 Türk Lirası birikim maksadıyla 32 günlük 524 TL faiz getirisi sağlıyor.

90 güne kadar avantajlılar ile hoşgörünün faizinden faydalanarak kişilerin Türk lirası birikimlerini sık sık daha da katlamasına imkân tanıyor. Hoş geldin faizi sonrasındaki dönemde ise yine yüksek oranda faiz miktarları uygulanıyor.

Cepteteb Marifetli Hesap Mevduat Faizi Getirisi Ne Kadar

TEB'in vermiş olduğu avantajlarla dolu marifetli hesap kampanyası ile birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar %21'e varan hoş geldin faizinden faydalanabilecekler. 30.000 Türk Lira mevduat birikim maksadı ile 32 günlük vade ile en yüksek oranda kazancı sunmuş olan bankalardan bir tanesi TEB 524 TL net kazanç seviyesi ile öne çıkmayı başarıyor. Sayısız bankacılık ürün ve hizmetlerinden de marifetli hesap kampanyası kapsamında vatandaşlar faydalanabilir.

Odeabank Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Getirisinin Oranı Ne Kadardır

ODE Bankın yüksek oranda faiz civarlarına sahip oksijen hesap kampanyası ile %22'ye varan faiz miktarları sayesinde birikimlerini değerlendirmek isteyenlere oldukça cazip avantajlar sunmuş oluyor. 32 günlük en avantajlı mevduat getirisi maksatı ile 30.000 Türk Lirası birikimi olan vatandaşlar 549 TL net kazanç elde etme fırsatı gerçekleştiren Odeabank gece vadeli gündüz vadesi olarak hesap kullanma alternatifini de müşterilerine sunmuş oluyor. Bu şekilde kazancını vade zamanı bozulmadan ve kaybetme durumu bulunmadan sık sık değerlendirmek isteyenlere Böylelikle destek sağlamış oluyor.

Vatandaşlar bankaların vermiş olduğu faiz oranlarını değerlendirerek kendilerine en uygun olanı tercih edip ona göre işlem gerçekleştirebilirler. Kur korumalı Türk Lirası mevduat hesapları ile ilgili bireyler en düşük oranda Türk Lirası birikimleri bağlama ile cazip kazançlar elde etme dönemi başlamıştır. Ayrıca daha yüksek Hoş geldin faiz miktarlarının görülmüş olduğu ve 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında ise yüksek miktarlarda faiz olması büyük alaka görmüş bulunuyor.