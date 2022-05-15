O Bankadan 7500 TL Alın, Tek Kuruş Faiz Ödemeyin, İhtiyaçlarınızı Karşılayın. Ülkemizin öncü kamu bankaları arasında yer alan Halk Bankası resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşlara tek kuruş dahi faiz ödemesi gerçekleştirmeden kendilerine para verilecek ve bütün ihtiyaçlarının karşılanması sağlanacak.

Halkbank 7500 TL ihtiyaç kredisi kampanyası başladı

Özellikle de koronavirüsü pandemisi dönemi içerisinde vatandaşlara uygun faiz oranı ile kredi sunan Halk Bankası Birgül yapmış olduğu son dakika açıklaması ile beraber tek kuruş faiz dahi almadan vatandaşlara ihtiyaçlarını karşılamaları için 7.500 TL'ye kadar nakit desteği sunacağını açıkladı.

Halk Bankası mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapılacak başvuru işlemlerinin yerine getirilmesi ile anında 7500 TL tutarında ihtiyaç kredisini çekerek ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz.

Halkbank 7500 TL ihtiyaç kredisi kampanyası ayrıntıları neler?

Halk Bankası tarafından verilecek 7500 TL tutarında ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşların öncelikli olarak Halk Bankası mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden müracaat işlemlerini gerçekleşmesinden sonra 36 aylık vade seçeneği şeklinde 7500 TL tutarında ihtiyaç kredisini kullanmaları gerekir. 3 ay geri ödeme olmadan yani taksit ödeme derdi olmadan vatandaşların 7500 TL tutarında ihtiyaç kredisi ile bütün ihtiyaçlarını gidermeleri hedefleniyor.

Sizin de nakit probleminiz varsa Halk Bankası üzerinden başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilir 7.500 TL'ye kadar ödemeyi anında cebinize atabilirsiniz.