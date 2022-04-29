5 gün boyunca TC kimlik numarası 0-2-4-6-8 ile bitenlere 18.000 TL ödeme olacak! Son dakika

18000 TL'ye kadar verilecek olan nakit kampanyalarına katılacak olan kişiler için başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyası 5 gün boyunca verilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilir ve 36 ay vadeli nakit kredi kullanabilirsiniz.

Ramazan Bayramı İhtiyaç Kredisi kampanyası olarak başlatılan ve vatandaşları hızlı bir şekilde nakit imkanı sağlayan bu iki banka üzerinden banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, işlem yaparak, kredi kullanabilecektir. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız sizlerde banka kredi puanınızın 1500 ve üzerinde olması durumunda, 18 bin TL'ye kadar TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte kredi kullanabilir ve başvurunuzu yaparak, acil ihtiyacınızı giderebileceksiniz.

Yapı kredi bankası üzerinden hemen başvuru imkanı var!

Belirtilen bu kredi kampanyasına katılacak olan kişiler, Yapı Kredi Bankası üzerinden işlem yapmak istiyorsa, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Sms ile ihtiyaç Kredisi Başvurusu İçin Bireysel yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı ve aylık gelirinizi yazarak, 44 11 numarasına göndermeniz durumunda başvurunuz yapılmaktadır. 18 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra nakit kredi onayı alan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek için ve tamamlamak için en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte nakit kredi kullanabilmektedirler. başvuru için ayrıca bankanın resmi internet sitesini kullanabilir veya haklı, bankanın mobil uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapabilirsiniz.

Akbank başvuru

Tc kimlik numaranıza göre, 5 gün içinde düşük faiz oranları ile kredi kullanacak olan vatandaşlara, Akbank üzerinden SMS atarak veya bu bankanın Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebiliyor. Sms ile başvuru için kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. Kredi başvurusu yaptıktan sonra onay almanız ile birlikte banka şubelerinden Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunu tamamlayacak ve 18 bin TL 36 ay vadeli düşük faizli kredi kullanacaksınız. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, ayrıca nakit kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını bankanın resmi internet sitesi üzerinden de yapabiliyor.