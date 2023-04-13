Emekli Maaşlarında Erken Ödeme! Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek?

Nisan ayı Emekli maaşlarında erken ödeme! Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Yüzde 82 oranındaki artış ile 2 bin lira olan bayram ikramiyesi emekli maaşları ile birlikte ödenecek. Zamlı emekli maaşlarında ödemeler ne zaman başlayacak? Bayram ikramiyesi ile birlikte ödeme yapılacak mı? Milyonlarca emekli bu soruların cevaplarını arıyor…

Mart ayında başvurularını yaparak maaş bağlanması için gerekli işlemleri tamamlayan vatandaşlar, hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyesi alabilecek. İşlemlerini zamanında tamamlayanlar ise hak kaybına uğramıyor. Bunun yanı sıra emekli ve memur Temmuz ayında zammı maaş alabilecek. İşte emekli ikramiyesi ile birlikte zamlı emekli maaşlarına ilişkin tüm detaylar…

Zam haberleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Nisan ayına ait emekli maaşları ne zaman yatacak? Zamlı bayram ikramiyeleri de maaşlara dâhil edilecek mi? Sorularının yanıtları aranıyor. Emeklilik hakkını elde eden vatandaşlar tüm ödemeleri alarak bayram öncesi bayram havası yaşayacak. En düşük emekli maaşı yüzde 36 oranında artırılarak 7 500 liraya yükseltildi. Maaşın yanı sıra yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi de yüzde 82 oranında arttırılarak 2 bin liraya yükseltilmiş oldu.

Emekli Maaşı İle Bayram İkramiyesinin Ödenme Zamanı

Emekli maaşının en düşük tutarı 2023 yılı için 3 500 liradan yüzde 114 arttırılarak 7 500 liraya çıkarılırken, yılda 2 kez olmak üzere ödenen bayram ikramiyesi de yüzde 82 oranında artırılarak 2 bin liraya çıkarıldı. Bakanlık Nisan ayı emeklilik maaşları ile birlikte bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayımladı.

SSK kapsamında dâhil olan vatandaşların maaşları ve ikramiyeleri;

· Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3 olanlar, diğer bir açıklama ile ödeme günü ayın 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde maaşlarını alabilecek.

· Tahsis numarası son rakamı 1,8,6 olanlar, diğer bir açıklama ile ödeme günü ayın 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde maaşlarını alabilecek.

· Tahsis numarası son rakamı 4,2,0 diğer bir açıklama ile ödeme günü ayın 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde maaşlarını alabilecekler