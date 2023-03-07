7 Mart Dolunayı Deprem Yaratır Mı, Dolunay Depreme Sebep Olur Mu?

Ülkemizde sıklıkla meydana gelen depremler sonrasında 7 Mart dolunayının da bir felaketi tetikleyip tetiklemeyeceği merak konusu oldu ve konu hakkında çeşitli araştırmalar yapıldı. Kamuoyu dolunayın deprem yaratıp yaratmayacağı ile ilgili detaylı bilgilere sahip olmak istedi. Konu hakkında elde edilen bilgilere göre dolunayların depreme tetiklerini dair herhangi bir bilimsel bir verinin olmadığı öğrenildi ve bu durum gündemde yer aldı. Diğer taraftan bilimsel veriler ışığında depremlerin zamanının önceden tahmin edilmesinin de mümkün gözükmediği öğrenildi.

Son birkaç yıldır yapay zeka algoritmaları kullanılarak deprem önceden tespit etmemize fayda sağlayacak kodları bulmaya çalışan farklı çalışmaların yapıldığı biliniyor. Yalnızca günümüzde yaşanmış ve ölçümlenmiş olan mikro sarsıntıların verilerinin süper bilgisayarlara işlenebildiği de bilinen bir gerçek. Fakat sahada anlık olarak gerçek zamanlı öngörüler oluşturmasının ve bu velilerin işlenmesi mümkün olmadığı ifade edildi. Bu sebeple çalışmanın sonucu yaşanacak büyük depremlerin zamanının ve yerinin öngörülebileceğini ileri sürmemektedir. Diğer taraftan tüm büyük depremler öngörülemese bile öncül sarsıntıların nasıl istediğinin anlaşılması ile beraber artçı deprem tahminleri ile ilgili ciddi bir destek sağlanacağı da açıklandı.

Bugün yaşanan dolunay başak burcunda gerçekleşecek ve bu sebeple düzen, toprak, iş hayatı ve detayları gündeme taşıyacaktır. Kişileri sorgulamaya, detaya inmeye, iş alanında uğraştırmaya ve analiz yapmaya yönlendiren bu dolunay temizlik ve sağlık konuları ile de yakından ilgilidir. Tarım ve toprak ile ilgili konular, sağlık konuları ve çalışma hayatı ile birlikte iş dünyası da bu dönemde ön plana çıkacaktır.

Dolunay sürecinde sözel tartışmalardan kaçınmakta fayda vardır ve çeşitli kazalar ve kavgalar bu dönemde yaşanması muhtemel olan olaylar arasında yer almaktadır. Hafta boyunca kendimizi rahatlıkla ifade edebileceğimiz bir döneme giriş yapmaktayız.