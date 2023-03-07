7 Mart Dolunayı Burçlar Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Koç burcu ve yükselen koçlar 7 Mart tarihinde gerçekleşen dolunayda iş, sağlık ve iletişim trafiği gibi durumlardan etkilenecektir. Bu durum özellikle yükselen koçlar tarafından fazlasıyla hissedilecek ve yükselen koçlar yeni iş anlaşmaları yapabilecektir. Yeni sağlık rutinlerine başlamak da bu dönemde onlar için mümkündür.

Boğa burcu ve yükselen boğalar 7 Mart tarihinde gerçekleşen dolunayda çocuklarının ön plana çıktığını görebilir ve yaratıcılık, eğlence ya da aşk gibi konular ile ilgilenebilir. Burç sahipleri gündemlerine yeni spor rutinlerini ekleyebilir ve sportif aktivitelerden fayda sağlayabilir.

İkizler burcu ve yükselen ikizler 7 Mart tarihinde gerçekleşen dolunayda gayrimenkul, ev ve aile konularının öne çıktığını görecektir. Burç sahipleri gayrimenkul yatırımları yapabilir ve arkadaşlarıyla ortak bir amaç için bir araya gelebilir.

Yengeç burcu ve yükselen yengeçler 7 Mart tarihinde gerçekleşen dolunayda kardeşler, iletişim, yakın çevre, akrabalar eğitim ve yolculuklar gibi konular ile ön planda kalacaktır. Sorumluluk ve detay gerektiren eğitim ve yazı işleri de burç sahiplerinin gündemindedir.

Aslan burcu ve yükselen aslanlar 7 Mart tarihinde gerçekleşen dolunayda maddi konular ile ilgilenebilir ve para konusunda sorumluluk almalarının gerekli olduğunu hissedebilir. Bunun yanı sıra iş arkadaşları ve çevreleri ile finansal pazarlıklar yapılması için de uygun bir döneme giriş yapılmaktadır.

Başak burcu yükselen başaklar 7 Mart tarihinde gerçekleşen dolunayda sağlık ve iş konularında bir devrin sonuna gelebilir ve farklı bir bilinç durumuna geçebilir. Dönem boyunca burç sahiplerinin duygusal yoğunlukları fazla olacaktır.

Terazi burcu ve yükselen teraziler 7 Mart tarihinde gerçekleşen dolunayda hastane ve sağlık konuları ile uğraşabilir ve belli farkındalıklar yaşayabilir.

Akrep burcu ve yükselen akrepler 7 Mart tarihinde gerçekleşen dolunayda çeşitli projeler ile ilgilenecektir.