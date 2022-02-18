7 Gün 24 Saat: TC Kimlik Numaranızı Vererek 10.000 TL'ye Kadar Ödeme İmkanı Bu Sabah Başladı! Son Dakika. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, kimlik numaraları üzerinden 10.000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsa, özel bankaların son dakika olarak başlattığı bu kredi kampanyasına katılabilirler.

Üstelik başvuru yapmak istiyorsunuz, bankaların açık olacağı zamanlarda değil istediğiniz zaman oturduğunuz yerden ne kadar kredi onay alacağınızı da görebileceksiniz. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan vatandaşlar, ihtiyaç kredilerini kullanmak istiyorsak, özel bankaların başlatmış olduğu kredi kampanyalarına katılarak, 10000 TL 36 ay vadeli kredi onayı alabilir.

Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, 10.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa Ve bu kredi, onayın hemen almak istiyorsak, bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir veya bankanın SMS kredi servisini kullanarak cep telefonu üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusu yapabilir.

QNB Finansbank

QNB, Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden hemen cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek buraya kendi kimlik numaranızı yazabilir ve bu mesajı: 50 30 numarasına gönderebilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden yapacağınız SMS kredi başvurusu sonrasında 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenecek, onaylanan krediyi hemen kendi hesabınıza yatıra bileceksiniz.

Denizbank

Denizbank üzerinden hemen kredi başvurusu yapmak istiyorsanız SMS ile işlem yapabilirsiniz. Telefonunuzun mesaj kısmından kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere ne kadar kredi onayı vereceğini söyleyecek, onaylanan tutar kadar kredinizi de hemen kendi hesabınıza girebileceksiniz. Banka ayrıca, kendi resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi imkanına katılma imkanı sizlere sunmaktadır.

Akbank

Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, bu bankanın yapmış olduğu Akbank Direkt uygulaması internet bankacılığı, ihtiyaç kredisi başvurusunu yaparak, banka şubelerine gitmeden tüm işlemlerini yapabilecek. 10 Bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak alacakları bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı da sunacak.

Akbank ayrıca kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlara kredi için SMS ile kredi imkanı sunmaktadır. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. Şekilde yapacağınız kredi başvurusu ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusu yapmış olacak ve onaylanan kredinizin ne kadar olduğunu, SMS ile göreceksiniz.