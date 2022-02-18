TC Kimlik Numarası ile Her Vatandaşa 40.000 TL Üzerinde Faizsiz Nakit Verileceği Açıklandı! Detaylar Belli Oldu. 40000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için faizsiz olarak kredi verileceği açıklandı. TC Kimlik numaranız üzerinden başvuru yapabileceğiniz bu faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyasına, ülkemizdeki bulunan katılım bankaları üzerinden işlem yapacak ve bu şekilde ihtiyaç kredisini, faizsiz olarak kullanacaksınız.

Dinimize göre, faizin haram olduğunu bilen vatandaşlar, faizsiz olarak ihtiyaç kredisi ve faizsiz olarak bankacılık işlemleri yapmak istiyorsa, ülkemizdeki 6 adet katılım bankası üzerinden bu işlemleri gerçekleştirebiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank, Emlak Bankası Türkiye Finans Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Albaraka Türk Katılım Bankası üzerinden 40000 TL'ye kadar nakit imkanından faydalanabilir, faizsiz kredi kullanabilirsiniz.

Sıfır faiz oranlarıyla kullanacağınız bu kredilerde başvuruları gerçekleştirecek olan vatandaşlar, diğer bankalarda olduğu gibi bu bankalardan kredi politikalarına uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredisi kullanacaklardır. Banka kredi notu: 1100 ve üzerinde olan vatandaşlar ile birlikte kredi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını bu bankalar üzerinden almaları gerekmektedir. Sizlerde faizsiz olarak ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve banka kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız hemen katılım bankaları üzerinden sizler için belirtilen kredi limitlerini kullanabilirsiniz.

Ziraat katılım ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden düşük kar payı oranları ile yüksek limitli ihtiyaç kredisi verilecek!

Ülkemizin kamu katılım bankası olarak hizmet veren Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, vatandaşlara kar payı oranları ile birlikte faizsiz ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. Özellikle emekli olan vatandaşların emekli maaşlarının bu bankalara taşımaları durumunda kredi notu düşük olsa bile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacakları hakkında bilgiler geldi.

Düşük faiz oranları ile kullanabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirebilir ve hemen 36 ay vadeye kadar 50000 TL kredi onayı alabilirsiniz. 50000 TL ve üzerinde nakit kredi kullanacak olan kişiler, faizsiz olarak ihtiyaç kredilerinde en fazla 24 ay vadeli olarak kredi kullanıyor ve yine 50000 TL üzerindeki kredilerde, bankaya gelir belgesi vermesi isteniyor.

Bu şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız ihtiyaç kredisi başvurunuzu hemen yapabilir ve 50000 TL üzerinde dev nakit kredi kullanarak diğer bankadaki tüm banka borçlarınızı kapatarak, tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz.