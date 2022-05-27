7 gün 24 saat emekli olan vatandaşlara 25.000 TL'ye kadar ödeme verileceği resmi olarak açıklandı

Emekli olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecek. 7 gün 24 saat 25.000 TL kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara kredi kampanyası yapan Denizbank ve Yapı Kredi Bankası Sadece emekli olan vatandaşların kendi bankasından emekli maaşı alması durumunda banka şubelerine gelmeden bile hem sms attırarak hem de internet bankacılığını kullandırarak Kredi imkanı sunacağını açıkladı. Nakit ihtiyacınızı olması durumunda Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabilecek onaylanan tutarı hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırabileceksiniz. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız sizler de başvurunuzu gerçekleştirmek için bankanın kredi başvuru yöntemlerini inceleyebilir ve acil kredi kullanabilirsiniz.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden 7 gün 24 saat 25.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak çok kolay

Başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara bankalar SMS ile kredi imkanı sağlayacak. Denizbank üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 32 80 numarasına gönderin. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz başvuru sonrasında sizlerin t.c kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte emekli maaşınız hesabınız üzerinden sizlere Kredi imkanı sağlanmaktadır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanacak olan vatandaşlar ise acil ihtiyaç kredisi kullanmak için SMS atmak istiyorsa ilk olarak bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp emekli maaşını da yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndermesi yeterli olmaktadır.

44 11 numarasına gönderilen mesaj sonrasında onay alırsanız sizlere banka şubelerine gitmeden Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden de kredi kullanma imkanı sunulmaktadır.

Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden almıyorsanız banka sizin Kredi puanınıza bakacak ve kredi puanı 1400 ve üzerinde olan vatandaşların Kredi değerlendirilmesi yapılacaktır.