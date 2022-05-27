İş Bankası mobil uygulama kullanan vatandaşlara 20.000 TL ödeme yapıyor! Resmi olarak açıklama yapıldı. İş Bankası mobil uygulamasını kullanan vatandaşlar 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. İş Bankası mobil uygulamasını kullanarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar İşCep uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirerek en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilmektedir. İş Bankası üzerinden yapılan yeni açıklama ile birlikte vatandaşlara 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlanmaktadır. İş Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar ilk taksit ödemelerinde 36 ay vadeye kadar alacakları bu kredilerde 90 gün ertelemede yapabiliyor. Banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını iş cep uygulaması üzerinden yapmak istiyorsa bu bankada bir hesabı olması şarttır.

İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

İş Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularımı gerçekleştirmek istiyorsa 36 ay vadeye kadar alacakları bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapabiliyor. İş Bankası İşCep uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar mobil uygulamaya giriş yaptıktan sonra Bu bankanın kredi kampanyasına katılabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilir. İş Bankası hesabınız üzerinden mobil uygulama şifresi alarak 7 gün 24 saat Kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

İş Bankası müşteri'si olmayan vatandaşlar ise banka kredi puanı 1350 ve üzerinde olması durumunda Kredi başvurusunu banka şubelerine giderek kimlikleri ve gelir belgesi ile birlikte yapabilir. Kredi başvurusunu gerçekleştirecek olan kişiler onay almaları durumunda acil ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak hızlı bir şekilde sonuç alabilmektedir. İş Bankası şubeleri üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması veya emekli olması durumunda kredi onayı verilmektedir.