63 Bin 750 TL'den Başlayan Fiyatlarla Apartman Dairesi Sahibi Olabilirsiniz! Ziraat Bankası Duyuru Yaptı

Ziraat Bank'tan Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Bomba Gibi Haber: 63 Bin 750 TL'den Başlayan Fiyatlarla Apartman Dairesi Sahibi Olabilirsiniz. Ziraat Bankası resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre banka, müşterilerine 63 bin 750 TL'den başlayan fiyatlarla apartman dairesi satışı gerçekleştireceğini ilan etti.

Ziraat Bankası'ndan son dakika haftanın konut satış haberi geldi. Banka listesinde konut mesken, iş yeri ile arsa-arazi aralarında onlarca ilan yer alıyor. Konut alma planı bulunanlar açısından ise bankanın satış ilanları 63 bin 750 TL'den başlangıç yapıyor. Ziraat Bankasından konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar açısından fiyatı ise çok daha yüksek seviyelere kadar çıkabiliyor.

Ziraat Bankası'ndan İnanılmaz Fiyatlarla Satılık Apartman Daireleri İlanları

Ziraat Bankası'nın apartman dairesi satış ilanlarına bakıldığında ise en ucuz konutun Mardin Kızıltepe’ de yer aldığını görmemiz mümkün. Burada bulunan 1 daire 63. 759 TL'lik bir teklif fiyatı ile alıcılarını bekliyor. Bitlis'te konut satışı gerçekleştiren banka, 66 bin 500 TL'den 85 metrekare ve 101 metrekare olacak şekilde iki ayrı daireyi satışa sunduğunu açıkladı. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ise bir dairenin %50 hissesi ile beraber 75000 Tl den satışa çıkarıldığı öğrenildi. Diğer taraftan Erzurum'un Horasan ilçesinde 100 metrekare daire için Ziraat Bankası 80 bin 50 bin TL bedel talep ediyor. Kırıkkale merkezde ise 101 metrekare ev içerisinde 94 bin 500 TL'lik bir teklif fiyatı açıklandı.