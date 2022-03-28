Sürenin Kaçırılmaması Gerekir! Çalışan Sigortalı ve Çalışmayan Sigortasız Kadınlar Toplu Halde Alabilecek. Dünya evine giren kadınlar, yasal çalışmalarla bazı hakları elde eder. Çalışan kadınlar, dünya evine girmeleri halinde işlerinden ayrılmak zorunda kalabilir, işte böyle bir durumda kıdem tazminatı talebinde bulunurlar. Doğum esnasında da kendilerine ek bir ödeme yapılır.

Çalışmayan kadınlar ile çalışan kadınlar açısından yasal güvence altında bulunan çeşitli haklar vardır. Kadınların tamamı tarafından kesinlikle bilinmesi gerekli olan haklar, binlerce TL'lik kazanç anlamını taşıyor. Kadınların kesinlikle bilmeleri gereken hakları vardır.

Dilekçe Verilmesi Halinde Kadınlar Kesinlikle Alabilir

Özel iş kolunda herhangi bir iş yerinde faaliyet gösteren kadınlar, dünya evine girdiklerinde SGK aracılığı ile özel bir hak sahibi olurlar. Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışma yaşamında bulundukları dönem içerisinde dünya evine giren kadınların, evlendikten sonraki 1 sene içerisinde kıdem tazminatı almaları ile işlerinden ayrılmalarına fırsat tanıyor. Daha kısa bir anlatım ile; çalışan kadınlar, evlendiklerinde bir sene içerisinde kıdem tazminatı alarak işlerinden ayrılabiliyor.

16 Haftalık Çalışılmayan Sürenin Parası Devlet Tarafından Ödenir

Herhangi bir işyerinde sigortalı bir şekilde çalışan bir kadının hamile olması durumunda, doğum izni kullanmak zorunda kalacaktır. Doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olacak şekilde kullanılacak olan doğum izni döneminde kadın personele devlet bir ödeme gerçekleştiririz. Doğum izni parası ödemesi genel itibarıyla maaş üzerinden hesaplanmaktadır. Asgari ücretle çalışan bir kadın çalışan, 2022 senesi içerisinde doğum izni parası olarak 12 bin 454 TL almaktadır.