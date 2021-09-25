600 Gün Çalışma Süreniz Varsa Dikkat! Devlet Kişi Başı 420 TL Ödeme Yapıyor…

Türkiye’de kamu sektöründe olduğu kadar özel sektörde de milyonlarca kişi çalışmaktadır. Özel sektör çalışanları haklarını koruma noktasında zorluk çekerken, devlet çalışanlarında bu tür sıkıntılar yaşanmamaktadır. Devletin çalışanlara sunmuş olduğu haklardan bir tanesi de issizlik maaşıdır. Son üç yıl içinde 600 gün çalışma koşulları gerçekleşti ise işten çıkma veya çıkarılma durumunda İŞKUR aracığı ile aylık 420 TL ödeme alabilirsiniz. Pek çok ülkede Türkiye’de uygulanan issizlik maaşı uygulaması mevcuttur. Bunun yanı sıra belirli şartları yerine getiren bayanlara ise aylık 420 TL tutarında para ödemesi yapılmaktadır. Bu tür ödemelerden faydalanmak için 3 yıllık süre içinde 600 gün çalışmış olmaları yeterlidir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

İssizlik maaşından faydalanmak isteyen kişilerin 420 TL tutarında destek ödemelerinden faydalanmaları için işyerinden kendi istekleri dışında ve her hangi bir kusurdan dolayı issiz kalmaları durumunda gerçekleşir. Hizmet süresi sona erdiği günden itibaren 120 gün hizmet akdinde bulunmaları şarttır. Hizmet akdinin feshinden sonra 30 gün için İşkur’a başvuru yapmaları gerekir.

Başvurular Nasıl Yapılır?

İssizlik ödeneğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, istedikleri zaman hizmet süresi bitiminden itibaren 120 gün hizmet akdi için İşkur’a başvuru yapmaları gerekir. İŞKUR tarafından yapılan ödemeler 180 gün süresince her ay gerçekleşir. İssiz kalmış olan tüm vatandaşlar bu ödeneklerden faydalanma hakkına sahiptir. Aynı zamanda işyerinden kaynaklı bir sorun ortaya çıktığında işten ayrılma gerçekleşmesi halinde erken emekli olma imkânı da mevcuttur. Malulen emeklilik olarak tabir edilen bu emeklilikte işyerinde yaşanmış olan olumsuz durum neticesinde gerçekleşir.

Malulen Emeklilik Ne Anlama Gelir?

Çalışan kişilerin iş gücünde %60 oranında bir kayıp gerçekleşir ise malulen emekli olabilirler. Malulen emekli olabilmek için sağlık kurulu raporu ile bunu belgelendirmek gerekir. Belgelendirildikten sonra devlet ödemelerinden yararlanılabilir. Bunun yanı sıra malul aylığı alınabilir. Aynı zamanda kişiler doğum borçlanması ya da askerlik borçlanması gibi nedenler ile ayrılmak istediklerinde daha kısa sürede emekli olma imkânları da mevcuttur.