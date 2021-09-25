Son dakika haberi: ATM kartı olanlara 20.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak. ATM kartı kullanıyorsanız 20.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ödeme alabilir acil ihtiyaçlarınız için bu nakit desteğine başvuru yapabilirsiniz. ATM kartı kullanan kişilerin banka kredi notu uygun olması durumunda kampanya yapan bankalar üzerinden hemen başvurularını gerçekleştirebilir ve ne kadar kredi onayı aldıklarını hemen görebilirler.

Akbank'tan 20.000 TL ödeme...

Akbank üzerinden 20.000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişiler kredi başvurusu için SMS atarak hemen ne kadar onay aldıklarını görebilirler. Akbank ATM kartı kullananlar ise internet bankacılığı şifresi alarak Akbank üzerinden 20.000 TL'ye kadar onay alabilir. Akbank SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderin.

Denizbank 20.000 TL ödeme...

ATM kartı olan kişilere Denizbank üzerinden 20.000 TL ne kadar ödeme yapılıyor. Denizbank ATM kartı kullanan kişilere Denizbank mobil uygulaması üzerinden 20.000 TL'ye kadar hemen ödeme yapılıyor. Denizbank mobil uygulamasına girerek buradan hemen Kredi başvurunuzu yapabilir onaylanan tutarı da hemen ATM kartımıza aktarabilirsiniz.

Ziraat Bankası 20.000 TL ödeme...

Ziraat Bankası üzerinden 20.000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişiler 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına bankanın mobil uygulaması üzerinden başvuru yaparak katılabilir. Ziraat Bankası hesabınız varsa bu bankadan bir ATM kartını düzenli olarak kullanıyorsanız bu bir uygulama üzerinden kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan Kredinizi ATM kartınıza aktarabilirsiniz.

Vakıfbank 20.000 TL ödeme...

Vakıfbank kamu Bankası olmasından dolayı düşük faiz oranları ile müşterilerine kredi veren bankaların başında gelmektedir. Vakıfbank yapmış olduğu son kampanyada kredi kullanmak isteyen kişilerin kendi bankalarından maaş almaları ile birlikte 20.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ödeme alacağını duyurdu. Vakıfbank mobil uygulamasına girerek buradan 20.000 TL'ye kadar başvurunuzu yapabilir onaylanan tutar kadar kredinizi de hemen hesabınıza aktarabilirsiniz. Vakıfbank 20.000 TL kredi verdiğinde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapacak ve toplamda ise 36 ay vadeye kadar müşterilerine kredi desteği sunacaktır.