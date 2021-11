6 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi, EYT Bekleyenleri Umutlandıran Sistemde Son Gelişmeler…

İş hayatında sigortalı olarak çalışan vatandaşlar arasında en çok merak edilen konu ne zaman emekli olurum? Sürekli olarak merak edilen konu ile ilgili olarak hayallerini gerçekleştirmek için emeklilik ile ilgili son gelişmeleri merakla beklemektedir…

SSK, Bağkur ve Memur Olanlar için 6 yıl erken emeklilik müjdesi… Sigortalı olarak her hangi bir iş yerinde devam eden vatandaşların emeklilik konusunda meraklı bekleyişleri devam ederken, aynı zamanda emekli olma hayallerini de kurmaktadır. Her vatandaş bu nedenle bir an önce emekli olmak için kendine göre planlamalar yapar.

Yeni yapılan açıklama ile bu hayallerini gerçekleştirmek isteyenler 6 yıl erken emekli olmaları artık imkânsız değil. Hangi kurumu bağlı olursa olsun herkese erken emeklilik yolu açılıyor. Birçok vatandaş bundan faydalanabilecek. Erken emeklilik fırsatından faydalanmak için vatandaşların tek yapması gereken başvurularını yerine getirmektir.

Başvuru yaparak 6 yıl erken emekli olma fırsatını yakalamak mümkün. Söz konusu erken emeklilikten faydalanmak isteyenler için belli başlı kriterler talep edilmektedir.

Söz konusu gerekil olan koşullar ise;

Doğum yapmış olan annenin doğumdan önce sigortalı olarak bir işyerinde çalışmış olması gerekir.

Doğum sırasında çalışma hayatının devam etmesi ve bebeğin canlı olarak dünyaya gelmesi şarttır.

Bu şartları yerine getiren anneler 6 yıl bir süre gibi erken emeklilikten faydalanabilecek. Çocuk başına 2 yıl 3 çocuk için borç para alma imkânına sahip olacaktır.

Erken Emeklilikte Askerlik Borcu

Askerlik borcunu ödemiş olan erkekler ise 1 ile 2 yıl daha erken emekli olma şansına sahip olabilecek. Söz konusu süreçte erkeklerin askerli borcu için başvurmasında askerli görevi öncesinde her hangi bir işyerinde sigortalı olarak başlaması gerekir. Askerlik sürecince işveren tarafından sigorta prim ödemesi yapılmamalı ve asker dönüşü sigortalı olarak çalışma hayatına devam etmelidir. Bu şartları sağlayan erkek vatandaşlar SGK resmi kanalları ile başvuru yaptıklarında emekli olma imkânına sahip olacaktır. Sizlerde şartları sağlıyor iseniz başvuru yapmayı ihmal etmeyin. Başvurunuzu yaparak erken emekli olma hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz.