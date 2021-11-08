Vakıfbank maaşın 30 katına kadar düşük faizli kredi vereceğini açıkladı

Ülkemizin kamu Bankası olan Vakıfbank üzerinden maaşınızın 30 katına kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir ve katıldığınız bu kampanya sonrasında sizlere hızlı bir şekilde bankadan onay verilmektedir. Vakıfbank son zamanlarda özellikle acil para ihtiyacı olan müşterilerine sürekli olarak güncel kampanyalar yaparak ihtiyaç kredisi vermektedir. Ülkemizin kamu Bankası olan Vakıfbank düşük faiz oranları ile son yapmış olduğu kredi kampanyasında kendi bankası'ndan emekli maaşı alan veya kendi bankasından devlet memuru maaşı alan kişilere maaşlarının 30 katına kadar kredi imkanı sağlayacak. Sigortalı olarak çalışan kişiler ise maaşlarını bu bankadan almaları şartı ile maaşın 22 katına kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

Vakıfbank başlatmış olduğu bu kampanya sonrasında Kredi kullanacak olan kişilerden belirli şartlara uygun olması ve banka kredi sicili düzgün olması durumunda hızlı bir şekilde kredi onayı vereceğini ve kişilerin ihtiyaçlarını gidereceğini açıkladı. Sizler de banka kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız ihtiyaç kredisi başvurusu Vakıfbank üzerinden istediğiniz zaman yapabilirsiniz.

Vakıfbank maaşın 30 katı kadar kredi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler yüksek limitli kredi kullanmak istiyorlarsa en yakın Vakıfbank şubesine kimlik gelir belgesi ve ikametgah belgesi ile birlikte gitmesi gerekiyor. Vakıfbank üzerinden kredi kullanacak olan kişinin emekli olması durumunda ve 3000 TL maaş alması durumunda maaşın 30 katı kadar 90.000 TL ihtiyaç kredisi 24 ay vadeli olarak verilecektir. 50.000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız bankadan 36 ay vadeye kadar işlem yaparak kredi kullanabileceksiniz.

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler banka şubelerine giderek işlem yaptıklarında şube onayında olan kredileri aynı gün içinde kullanabilir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler ihtiyaç kredisi başvurularını eğer banka şubelerinden yapacak zamanı yok ise bankanın resmi internet sitesine girerek buradan Kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Vakıfbank ayrıca kendi bankasından maaş alan müşterilere şubelere gitmeden maaşlarının 10 katı kadar mobil uygulama üzerinden düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlamaktadır. Bu verilecek olan kredileri düşük faizli ve acil ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz için mobil uygulama üzerinden başvuru yaparak onay alan kişiler hemen hesaba para yatıracaktır.